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Блэйд Блэйд
Киноафиша Фильмы Блэйд Отзывы о фильме «Блэйд»
Blade Блэйд 1998 / США
7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Блэйд»

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Владимир 13 июня 2023, 12:37
Оценка
Этот фильм скорее экшн, чем хоррор. Фильм наполнен отличными боевыми эпизодами и классными диалогами. Хорошо подобран актёрский состав, сценарий и режиссер. Определённо стоит посмотреть, не останетесь равнодушными
13 июня 2023, 12:37 Ответить
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