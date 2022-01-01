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Терминатор
Терминатор, 1984: актеры и роли
The Terminator
Терминатор
1984 / Великобритания / США
Трейлер
8.1
Оцените
66
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Терминатор, 1984: актеры и роли
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Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Линда Хэмилтон
Linda Hamilton
Майкл Бьен
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Пол Уинфилд
Paul Winfield
Рик Россович
Rick Rossovich
Бесс Мотта
Bess Motta
Эрл Боэн
Earl Boen
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