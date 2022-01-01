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Терминатор Терминатор
Киноафиша Фильмы Терминатор Терминатор, 1984: актеры и роли
The Terminator Терминатор 1984 / Великобритания / США
8.1 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Терминатор, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Линда Хэмилтон Линда Хэмилтон Linda Hamilton Майкл Бьен Лэнс Хенриксен Лэнс Хенриксен Lance Henriksen Пол Уинфилд Paul Winfield Рик Россович Rick Rossovich Бесс Мотта Bess Motta Эрл Боэн Эрл Боэн Earl Boen
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