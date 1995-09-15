8.4
8.4

Se7en

, 1995
Se7en
USA / Mystery, Crime, Thriller / 18+
Synopsis

Two detectives, a rookie and a veteran, hunt a serial killer who uses the seven deadly sins as his motives.

Cast

Brad Pitt
Morgan Freeman
Gwyneth Paltrow
R. Lee Ermey
Andrew Kevin Walker
Daniel Zacapa
Director David Fincher
Writer Andrew Kevin Walker
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1995
Online premiere 8 October 2019
World premiere 15 September 1995
Release date
15 September 1995 Russia 18+
15 February 1996 Argentina
6 March 1998 Armenia
2 November 1995 Australia
4 April 1996 Austria
2 February 1996 Belgium
15 December 1995 Brazil
22 September 1995 Canada
14 June 2024 China
28 March 1996 Czechia
8 March 1996 Denmark
27 December 1996 Estonia
19 January 1996 Finland
31 January 1996 France
23 November 1995 Germany
5 January 1996 Great Britain
9 February 1996 Greece
23 January 2025 Hong Kong IIB
7 November 1996 Hungary
10 January 2025 Iceland 16 year age limit
22 September 1995 India
5 January 1996 Ireland
15 December 1995 Italy
27 January 1996 Japan
15 September 1995 Kazakhstan
24 January 2025 Latvia N16
17 September 1997 Lithuania
23 January 2025 Mexico
9 November 1995 Netherlands
26 January 1996 Norway
23 January 2025 Panama
22 November 1995 Philippines
14 February 1996 Poland
2 February 1996 Portugal
6 June 1996 Serbia
15 February 1996 Singapore
21 March 1996 Slovakia
7 February 1996 Slovenia
24 January 2025 South Africa 16
11 November 1995 South Korea
11 January 1996 Spain
25 December 1995 Sweden
22 December 1995 Switzerland
10 November 1995 Taiwan
16 January 2025 Thailand
16 February 1996 Turkey
30 January 2025 UAE 18TC
22 September 1995 USA
15 September 1995 Ukraine
24 April 1996 Uruguay
MPAA R
Budget $33,000,000
Worldwide Gross $329,813,591
Production Arnold Kopelson Productions, Cecchi Gori Pictures, Juno Pix
Also known as
Se7en, Seven, Pecados capitales, Sedem, Seitsemän, Sieben, Семь, 七宗罪, 7 Tội Lỗi Chết Người, 7宗罪, Haft, Hetedik, Jet Kho Tong khā, Jeti, Los siete pecados capitales, Se7en. Pecados capitales, Sebun, Sedam, Sedm, Seitse, Sep7, Sept, Septiņi, Septyni, Sete Pecados Mortais, Seven - 7 Pecados Mortais, Seven - Os Sete Crimes Capitais, Seven. Los siete pecados capitales, Shvidi, Siedem, Thất Đại Tội, The Seven Deadly Sins, Yeddi, Yedi, Yetti, Yot', Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, Жеті, Седам, Седем, Сім, 세븐, セブン, 火線追緝令

Film rating

8.4
97 votes
8.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  75 In the Mystery genre  2 In the Crime genre  7 In the Thriller genre  15 In films of USA  49 In films of 1995  2

