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Киноафиша Новости Дэвид Финчер готовит ремастер «Семь», но без внесения существенных изменений

Дэвид Финчер готовит ремастер «Семь», но без внесения существенных изменений

17 июня 2023 10:33
Дэвид Финчер готовит ремастер «Семь», но без внесения существенных изменений

Режиссер заявил, что не будет заменять оружие в руках персонажей фонариками.

Дэвид Финчер сообщил о том, что работает над 4K-ремастером своего культового триллера «Семь» (1995). Во время недавней публичной дискуссии со Стивеном Содербергом, состоявшейся на кинофестивале «Трайбека», режиссер сказал, что в новой версии исправит многие недостатки оригинала:

«Мы прямо сейчас готовим ремастер «Семь» в формате 4K с оригинального негатива. Мы сканируем его, предпринимаем все необходимые меры и проверки. В этом фильме есть немало моментов, которые нужно исправить. Мы можем добавить в него много улучшений благодаря появлению технологии HDR. Знаете, современные стриминговые медиа сильно отличаются от 35-миллиметровых негативов с точки зрения того, какое изображение они могут сохранять. В материале есть переэкспонированные кадры, поэтому нам приходится возвращаться назад и воссоздавать небольшой фрагмент городского пейзажа».

По словам Финчера, многие проблемы фильма становятся видны только при просмотре на хорошем экране:

«Если вы посмотрите его на 100-дюймовом экране, то скажете: «Какого черта, у них вообще не было бюджета?» Эти фрагменты просто выбиваются из общей картины. Я посмотрел на пленку и нашел около 500 таких моментов».

Вместе с тем режиссер отметил, что выступает категорически против внесения любых существенных изменений в картину:

«Мы можем исправить три процента, может быть пять процентов фильма. Если мы находим вопиющие ошибки, то обязательно исправляем их. Но, знаете, я не собираюсь заменять все оружие в руках персонажей фонариками».

Этой фразой Финчер отсылает к ремастеру фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982), в котором оружие в руках персонажей было заменено на рации.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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