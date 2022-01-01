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Семь
Семь, 1995: актеры и роли
Se7en
Семь
1995 / США
Трейлер
8.2
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Семь, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер
David Fincher
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Морган Фриман
Morgan Freeman
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Р. Ли Эрми
Эндрю Кевин Уокер
Andrew Kevin Walker
Дэниэл Закапа
Джон Кассини
John Cassini
Боб Мэк
Питер Кромби
Peter Crombie
Редж И. Кэти
Джордж Кристи
George Christy
Эндре Хьюлс
Хоторн Джеймс
Hawthorne James
Уильям Дэвидсон
Bill Davidson
Боб Коллинз
Bob Collins
Альфонсо Фриман
Alfonso Freeman
Кевин Спейси
Kevin Spacey
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