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Семь Семь
Киноафиша Фильмы Семь Семь, 1995: актеры и роли
Se7en Семь 1995 / США
8.2 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Семь, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер Дэвид Финчер David Fincher
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Р. Ли Эрми Эндрю Кевин Уокер Andrew Kevin Walker Дэниэл Закапа Джон Кассини Джон Кассини John Cassini Боб Мэк Питер Кромби Peter Crombie Редж И. Кэти Джордж Кристи George Christy Эндре Хьюлс Хоторн Джеймс Hawthorne James Уильям Дэвидсон Bill Davidson Боб Коллинз Bob Collins Альфонсо Фриман Альфонсо Фриман Alfonso Freeman Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey
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