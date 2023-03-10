Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров

Фильм ужасов «Лепрекон» вышел на экраны в 1993 году. Главную роль в нем сыграла тогда еще неизвестная Дженнифер Энистон, спустя год прославившаяся благодаря ситкому «Друзья». Ее героиня – Тори Реддинг, молодая девушка, которая вместе со своим отцом переезжает на ферму в Северной Дакоте. Вскоре выясняется, что в подвале их нового дома проживает лепрекон, одержимый местью тем, кто позарился на его богатства. Сама Энистон вспоминает о своем первом киноопыте с неловкостью, однако не отрицает, что вокруг несуразного «Лепрекона», разросшегося до полноценной кинофраншизы, сформировалась внушительная фан-база.

Лепрекон

Бывший муж Энистон Брэд Питт также начинал с дешевого ужастика. Правда звезде «Бойцовского клуба» и «Семи» повезло еще меньше: первую крупную роль актер исполнил в низкосортном молодежном слэшере «Сокращая класс», о котором сегодня помнят лишь единицы. События ленты разворачиваются в школе, где свирепствует маньяк, устраняющий подростков одного за другим. Питт играет стереотипного спортсмена по имени Дуайт, ошибочно принятого за убийцу. Вряд ли данный проект можно назвать большим прорывом, но именно он послужил трамплином для попадания Брэда Питта в Голливуд.

Сокращая класс

Джонни Депп

Похожим образом стартовала кинокарьера другого секс-символа 90-х – Джонни Деппа, в 1984 году исполнившего второстепенную роль в «Кошмаре на улице Вязов». В отличие от слэшера «Сокращая класс», кинокартина Уэса Крэйвена стала по-настоящему культовой и разошлась на киноцитаты. Депп сыграл подростка Глена, смерть которого без преувеличения можно назвать из самых кровавых в истории. Заполучить роль начинающему актеру удалось благодаря первой жене – гримерше Лори Энн Эллисон и ее приятелю Николасу Кейджу. Именно они устроили Деппу пробы в «Кошмаре на улице Вязов», ставшем кинодебютом 20-летнего актера. Спустя годы, уже став крупной кинозвездой, Депп вернулся во франшизу, появившись в эпизоде откровенно неудачной шестой части.

Кроме того, кинофраншиза открыла миру и других звезд. В частности, в третьем фильме блистает юная Патрисия Аркетт.

Кошмар на улице Вязов

«Возвращение в школу ужасов» – один из первых фильмов в карьере Джорджа Клуни. Этот комедийный хоррор представляет собой «кино о кино»: события разворачиваются на территории заброшенного колледжа, где проходят съемки низкобюджетного фильма ужасов. Клуни исполняет роль актера-неудачника, играющего полицейского. Его персонаж доживает примерно до двадцатой минуты, после чего бесславно умирает где-то за кадром. В отличие от большинства актеров, представленных в подборке, Клуни шел к славе свыше десяти лет, довольствуясь эпизодами в сериалах и фильмами вроде сиквела «Нападения помидоров-убийц». Широкая известность пришла к актеру лишь в 1994 году, когда он снялся в популярной телевизионной драме «Скорая помощь», тогда как дверью в большое кино по иронии судьбы для него стал комедийный фильм ужасов «От заката до рассвета».

Возвращение в школу ужасов

Как и многие представители Нового Голливуда, Джек Николсон попал в кино благодаря культовому треш-мейкеру Роджеру Корману, у которого начинали Френсис Форд Коппола, Джордж Лукас, Питер Богданович, Сильвестр Сталлоне и многие другие. Прежде чем заявить о себе во всеуслышание в «Беспечном ездоке», Николсон снялся сразу в нескольких микробюджетных хитах мэтра: в «Маленьком магазинчике ужасов» актер предстал в образе пациента-мазохиста на приеме у стоматолога, после чего разделил экран в Винсентом Прайсом и Борисом Карлоффом в готическом «Вороне» по мотивам произведения Эдгара Аллана По, а в «Терроре» не только сыграл главную роль, но и самостоятельно поставил отдельные сцены.

Маленький магазинчик ужасов

Он спас рядового Райана, выжил на необитаемом острове и десятилетиями шел по зеленой миле, собирая «Оскары». Но прежде Том Хэнкс был потенциальной жертвой маньяка в проходном слэшере 1980 года «Он знает, что ты один». Если в «Черном Рождестве» и «Хэллоуине» убийства были приурочены к одноименным праздникам, то здесь маньяк специализируется на убийстве невест. По сюжету, детектив пытается вычислить убийцу в надежде отомстить за смерть возлюбленной.

Он знает, что ты один

Одна из первых главных ролей Кевина Бэйкона была в веселой комедии ужасов «Дрожь земли» 1989 года. Одного этого факта было бы достаточно, чтобы внести прославленного артиста в список. Но за девять лет до этого он сыграл вожатого в не менее культовой кинокартине «Пятница, 13-е». И если в «Дрожи земли» Бэйкон героически одолевает грабоидов, то в схватке с маньяком из лагеря «Хрустальное озеро» ему повезло меньше.

Название фильма закономерно ассоциируется у зрителей с Джейсоном Вурхизом. Однако титульный маньяк вступает в дело лишь во второй части, тогда как знаменитая хоккейная маска и вовсе появляется в третьей. Впрочем, отсутствие главного виновника торжества не мешает первой части оставаться наиболее удачной и зрелищной.

Пятница, 13-е

Как мы уже выяснили, слэшеры 80-х оказались идеальной отправной точкой для многих голливудских звезд. Практически все они о данном опыте предпочитают не вспоминать. Но не Джейми Ли Кертис. Дебютировав в «Хэллоуине» Джона Карпентера, она продолжала играть «последних девушек» в течение нескольких лет, став полноправной «королевой крика». Свой статус актриса унаследовала от матери Джанет Ли, известной по протослэшеру «Психо» Альфреда Хичкока, в свою очередь, повлиявшего на «Хэллоуин». Помимо бесконечной саги о Майкле Майерсе, Джейми Ли Кертис отметилась главными ролями в таких жемчужинах кинематографа категории «Б», как «Поезд страха», «Туман», «Школьный бал» и «Дорожные игры», обязательным к просмотру всем поклонникам жанра.

Кстати, франшиза «Хэллоуин», подобно «Кошмару на улице Вязов», проложила путь и другим звездам современности. Так, в главе под названием «Проклятие Майкла Майерса» есть Пол Радд, а в «20 лет спустя» компанию Джейми Ли Кертис составили Мишель Уильямс, Джозеф Гордон-Левитт и Джош Хартнетт.

Хэллоуин

Мэттью Макконахи и Рене Зеллвегер

Некоторые из вышеперечисленных картин оказались вполне удачными, в то время как другие канули в лету. А есть четвертая часть «Техасской резни бензопилой», сам факт существования которой по сей день вызывает искреннее недоумение. Данная серия фильмов с самого начала славилась гротескными образами и черным юмором. И если прежде авторы с горем пополам выдерживали баланс, то в «Новом поколении» создатели пустились во все тяжкие, выкрутив градус абсурда на максимум. Как вишенка на торте – Рене Зеллвегер в качестве «последней девушки», противостоящей маньяку, сыгранному Мэттью Макконахи. И это настолько плохо, что даже хорошо.

Как водится, Зеллвегер и Макконахи были неизвестны во время съемок, но оба стали звездами спустя год. Сегодня оскароносные артисты о том горьком опыте предпочитают не говорить.