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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Киноафиша Фильмы Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, 1980: актеры и роли
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 1980 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Кершнер Ирвин Кершнер Irvin Kershner
В ролях
Марк Хэмилл Марк Хэмилл Mark Hamill Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Билли Ди Уильямс Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Дэвид Прауз Питер Мэйхью Фрэнк Оз Фрэнк Оз Frank Oz Алек Гиннесс Alec Guinness Кенни Бэйкер
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