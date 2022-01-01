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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, 1980: актеры и роли
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
1980 / США
Трейлер
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.7
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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Кершнер
Irvin Kershner
В ролях
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Харрисон Форд
Harrison Ford
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Билли Ди Уильямс
Billy Dee Williams
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Дэвид Прауз
Питер Мэйхью
Фрэнк Оз
Frank Oz
Алек Гиннесс
Alec Guinness
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