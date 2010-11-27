Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ирвин Кершнер
Ирвин Кершнер
Irvin Kershner
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Ирвин Кершнер
Irvin Kershner
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 апреля 1923
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
27 ноября 2010
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Ирвин Кершнер
Режиссер, актер. Родился 29 апреля 1923 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
Развернуть
Фильмография Ирвин Кершнер
Робокоп 2
криминал, боевик, фантастика, триллер, драма
1990, США
6.0
Никогда не говори "никогда"
боевик, триллер, приключения
1983, США
8.0
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
фантастика, приключения, боевик
1980, США
7.0
Глаза Лоры Марс
триллер, ужасы, детектив
1978, США
6.0
Возвращение человека по имени Конь
драма, вестерн
1976, США
6.0
Ш.П.И.О.Н.Ы.
комедия, боевик
1974, США
4.0
Песочница
комедия
1972, США
6.0
Страшное безумие
комедия, драма, мелодрама
1966, США
5.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось