Братья Вачовски (будем по старинке называть их именно так, хотя брат Ларри недавно сменил пол и стал сестрой), на протяжении почти целого десятилетия пытавшиеся с разной степенью успешности скрестить фантастический комикс с философией, наконец оставили это проблематичное занятие и приступили к изображению чистого действия, не требующего для себя никаких высоких, глубоких и широких смыслов. В середине 90-х, когда у них готовился первый вариант сценария V for Vendetta, братья с азартом…
8/10.
К просмотру - Рекомендую!
я просто в шоке был на минуте 10 хотелось сильно уйти но я досидел до конца..бред бред бред...хотя нет...
детям до 12 лет рекомендуется к просмотру
Однажды в Лас Вегасе
Последняя индиана джонс (хотя тоже сказка для детей, но приятная)
Ограбление на бейкер стрит
Друг Невесты
В пролете
это из последних. Шедеврами их не назовешь, но я не жалею что посетил их. Вообще хожу на фильм если оценка выше 7 тут)
В общем, это худший фильм на который я ходил когда либо. (хожу на фильмы у которых оценка выше 7:)
Да и я первый раз в кинотеатре чуть не уснул.
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