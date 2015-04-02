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Спиди-гонщик Спиди-гонщик
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Speed racer Спиди-гонщик 2008 / США
6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Спиди-гонщик»

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Наша рецензия

Братья Вачовски (будем по старинке называть их именно так, хотя брат Ларри недавно сменил пол и стал сестрой), на протяжении почти целого десятилетия пытавшиеся с разной степенью успешности скрестить фантастический комикс с философией, наконец оставили это проблематичное занятие и приступили к изображению чистого действия, не требующего для себя никаких высоких, глубоких и широких смыслов. В середине 90-х, когда у них готовился первый вариант сценария V for Vendetta, братья с азартом…

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freeze 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ArieLM 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, действительно, неплохой.

8/10.

К просмотру - Рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Господа, никогда ничего не писал сюда. Сейчас не выдержал) Фильм , редкий ацтой)))) я не понимаю зачем такие фильмы в прокат брать?

я просто в шоке был на минуте 10 хотелось сильно уйти но я досидел до конца..бред бред бред...хотя нет...

детям до 12 лет рекомендуется к просмотру
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
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это из последних. Шедеврами их не назовешь, но я не жалею что посетил их. Вообще хожу на фильм если оценка выше 7 тут)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Я о чем и хотел сказать. На афише надо было написать типа "Людям категорически не старше 16"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Согласен во всем с Queen Julia!

В общем, это худший фильм на который я ходил когда либо. (хожу на фильмы у которых оценка выше 7:)

Да и я первый раз в кинотеатре чуть не уснул.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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