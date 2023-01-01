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Спайдервик: Хроники
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The Spiderwick Chronicles
Спайдервик: Хроники
2008 / США
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7.2
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36
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Переводчик
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