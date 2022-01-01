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Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники, 2008: актеры и роли
The Spiderwick Chronicles
Спайдервик: Хроники
2008 / США
Трейлер
7.3
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35
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Спайдервик: Хроники, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс
Mark Waters
В ролях
Фредди Хаймор
Freddie Highmore
Сара Болджер
Sarah Bolger
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
Ник Нолти
Nick Nolte
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Джоан Плоурайт
Joan Plowright
Тод Феннелл
Tod Fennell
Эндрю МакКарти
Andrew McCarthy
Сет Роген
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Martin Short
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