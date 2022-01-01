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Спайдервик: Хроники Спайдервик: Хроники
Киноафиша Фильмы Спайдервик: Хроники Спайдервик: Хроники, 2008: актеры и роли
The Spiderwick Chronicles Спайдервик: Хроники 2008 / США
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Спайдервик: Хроники, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс Марк Уотерс Mark Waters
В ролях
Фредди Хаймор Фредди Хаймор Freddie Highmore Сара Болджер Сара Болджер Sarah Bolger Мэри-Луиза Паркер Мэри-Луиза Паркер Mary-Louise Parker Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright Тод Феннелл Тод Феннелл Tod Fennell Эндрю МакКарти Эндрю МакКарти Andrew McCarthy Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short
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