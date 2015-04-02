Наша рецензия

Фэнтези-бум продолжается. Пока хроники Нарнии разминаются за кулисами перед вторым актом, российские экраны разогревают хроники Спайдервика. Сказать по правде, последние по степени интеллектуальной дикости перещеголяли и «Восход Тьмы», и «Эрагон», совершенно справедливо именуемый в народе «Эрогеном», и «Во имя короля: Историю осады подземелья» неутомимого вестфальского доктора литературы Уве Болля. Впрочем, совершенству ведь нет предела в обе…