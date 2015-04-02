Фэнтези-бум продолжается. Пока хроники Нарнии разминаются за кулисами перед вторым актом, российские экраны разогревают хроники Спайдервика. Сказать по правде, последние по степени интеллектуальной дикости перещеголяли и «Восход Тьмы», и «Эрагон», совершенно справедливо именуемый в народе «Эрогеном», и «Во имя короля: Историю осады подземелья» неутомимого вестфальского доктора литературы Уве Болля. Впрочем, совершенству ведь нет предела в обе…
А это ничего, что сверху народ отписывался посмотревший?✊ А Хроники Нарнии - кино вполне себе стоящее, а Мост в Терабитию так и вообще шикарны. Так что Спайдервик получше Нарнии и похуже Терабитии.
Ага!✊ дубляжист< наверное один и тот же.✊
а у пацана, который озвучивал буйного близнеца уж очень противный голос!
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