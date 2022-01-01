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Война миров
Война миров, 2005: актеры и роли
War Of The Worlds
Война миров
2005 / США
7.5
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Война миров, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Дэвид Алан Баш
David Alan Basche
Джеймс ДюМон
Джастин Чатуин
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Дэниэл Фрэнзис
Стивен Геведон
Stephen Gevedon
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Дэвид Харбор
David Harbour
Миранда Отто
Miranda Otto
Шаррифф Пью
Sharrieff Pugh
Тим Роббинс
Tim Robbins
Энн Робинсон
Anne Robinson
Джон Скерти
John Scurti
Юл Васкес
Yul Vazquez
Лиза Энн Уолтер
Lisa Ann Walter
Джули Уайт
Julie White
Ченнинг Татум
Channing Tatum
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