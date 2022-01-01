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Война миров Война миров
Киноафиша Фильмы Война миров Война миров, 2005: актеры и роли
War Of The Worlds Война миров 2005 / США
7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Война миров, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Дэвид Алан Баш Дэвид Алан Баш David Alan Basche Джеймс ДюМон Джастин Чатуин Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Дэниэл Фрэнзис Стивен Геведон Stephen Gevedon Рик Гонсалес Рик Гонсалес Rick Gonzalez Дэвид Харбор Дэвид Харбор David Harbour Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Шаррифф Пью Sharrieff Pugh Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Энн Робинсон Anne Robinson Джон Скерти John Scurti Юл Васкес Юл Васкес Yul Vazquez Лиза Энн Уолтер Лиза Энн Уолтер Lisa Ann Walter Джули Уайт Julie White Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum
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