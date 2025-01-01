Меню
Награды и номинации фильма Война миров 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотая малина 2006 Золотая малина 2006
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Best Frightened Performance
Номинант
