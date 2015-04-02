То, что в человеке много полезных веществ, витаминов, минералов, а также духовных энергий, переходящих в того, кто выкушал данного субъекта, известно еще со времен блистательного «Людоеда» Антонии Бёрд. Но почему, скажите на милость, человеку можно отобедать человеком, а какому-нибудь чахлому пучеглазому инопланетянину возбраняется? Мы со Спилбергом решительно отвергаем этот ни на чем не основанный предрассудок. Автор «Инопланетянина» и «Близких контактов третьего рода» уже много лет…
Круче Звездных войн, однозначно!
ЗВ - просто бразильский сериал, а ВМ - шедевр!
Ответ на сообщение al-prokofiev от 30/06/2005 - 15:20:44
Я не знаю, как можно расслабляться под фильм, в котором главенствующий приоритет отдан спец.эффектами,а актерская игра как бонус. Кинематограф изначально строился на мастерстве актеров, игры и т.д. ... А отсутствие завершающих сцен в том объеме, в котором они должны быть просто не дает никаких шансов на так называемое расслабление. А высокий быджет еще не гарант того, что надо отдавать должное его создателям.
Полагаю, первейшей их целью было денег заработать.Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):[quote]Страна у нас такая, что каждый разбирается в политике, футболе и т.д., а на самом деле не умеет работать на своем рабочем месте.
Даже если бы Вам свалились 200 млн., то скорее всего Вы бы не смогли бы сделать хорошее кино.[/quote]
Вот именно потому что мы умеем работать на своем рабочем месте (совсем не режиссерском), от других требуем такого же умения. Никто не писал, что он бы лучше снял кино, заметим.
Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):[quote]Попробуйте расслабиться и Вы получите от этого фильма удовольствие. [/quote]
Попробуйте разрешить каждому получать удовольствие от того, что ему нравится (кому-то ругать фильм, кому-то хвалить, кому-то с ума сходить от Тома Круза, а кому-то пересматривать хоть каждый днеь).
Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):[quote]Хочется читать об эмоциях и т.д., а не Ваше "авторитетное" мнение[/quote]
а в Вашем посте хотелось прочитать о фильме, а не детские поучения.
Это он автостопит.
Посмотреть советую всем.
Первое, что хочу сказать, фильм - супер! И не просто супер, а шикарно супер ибо таких, как это, увидишь не каждый год.
Кто-то сказал, что в фильме много огрехов? Не думаю.
Что вам не понравилось? Сухая идея? Идея чего? Вы задумывались над идеей фильма? Идея не в том, что нас когда-нить могут отпинать более сильные разумы. Идея в том, что мы, простые граждане (а не элитный спецназ!) будем делать, когда нас будут пинать, как мы будем себя вести. И я думаю, что Спилберг довольно ярко и чётко нам это показал. Круз тоже.
Кто-то не понял, почему Круз убил водилу скорой? Водитель-то с ума сошёл, нервы у него сдали! Он начал наводить шороху и панику, а паника - верная гибель. Герой Круза лишь спас свою дочь ценою своих гуманистический идей, ценой мира душевного.
Кто-то сказал про ядерную ракету? Да, это возможно было бы эффективно, но враг действовал быстро и при том в людных местах, что делало затруднительно выпустить ракету по инопланетянам.
Кто-то говорил про тепловизер и кто-то не понял о том, как оказались машины на земле? Вот моя догадка. Итак, жили были инопланетяне и была у них своя земля, в то время как наша была с состоянии плавления. И решили инопланетяне, что нападут тогда, когда ресурсов на их планете будет мало, а на соседней их будет в номальном состоянии да и пищи (мы то есть + другие млекопитающие) будет в достатке. Конечно, главным фактором были ресурсы. Так вот, решив это, они уже тогда начали войну - они припрятали боевые машины, которые были уже оснащены всем, чем надо(а тепловизер наверно и не придумали из-за, возможно, того, что они не видели в нём смысла). Далее, можно вывести гипотезу, что жизнь нам дали они. Так как в романе Уэлса (который довольно силён для тех времён! Это ж вроде 1898! Какая там, блин, фантастика! Там шедевр ума человеческого! Ведь до тех пор были сказки и вот те на... Война Миров... эта книга, наверно, некоторых чуток изменила! Ух!) было упоминание о других существах с Марса... они были как люди только на порядок выше и изпользовались в качестве пиши в долгом пути с Марса для марсиан-десантников, сл-но уже по фильму можно сказать, что с машинами завезли и микроорганизмы.
О концовке. ИМХО, правильная. Тут(в отличии о многих других фильмов) в названии вся суть. Прочитайте название ещё раз! Война Миров! Но каких миров? Разве мир организмов не мир? Мир! Воевали в фильме все! Опять-таки, человек забыл, что в мире есть, например, муравьи, у которых есть свои "города" и устройство жизни. Есть животные у которых есть свои порядки. Посмотрите хотя бы на волков! Так вот, тот кто врывается в чужой мир без подготовки заранее погиб(в 80%)! Сможет выжить ребёнок с пистолетом в лесу? Нет, хотя бы взрослый гражданский, какой-нибудь клерк? А в лесу есть волки, которые тусуют в стаях, есть клещи и другая дрянь. В городе-то их нет и нам всем хорошо! Оказаться в лесу, в джунглях, в горах, значит как оказаться в другом мире со своими правилами! Так вот, марсиане были заранее мертвы так как у них не было иммунитета от микробов! Да, а как же проверка и исследования со стороны инопланетян? Хм... но чисто стратегически это означает раскрыться и элемент(очень важный!) неожиданности исчезнит! Опять-таки, они могли изучать нас на основе тех, кто жил на их планете по соседству(аналог человека, например)! Так вот, смотря в реальность, люди не могут на 100% утверждать, что на Марсе нет жизни... А вдруг там, под землёй живут смертельно опасные микробы, которые убивают за день? Для этого и посылают марсоходы и прочее, чтобы исследовать всё там исследовать... А инопланетяне не могли этого делать, так как мы бы могли догадаться...
На другие возмущения отвечу позже...
Например,я не сразу связала фразу девочки об имунитете - с самой историей.
Когда она подхватила занозу на ладонь, она попросила папу не вытаскивать ее, потому как "Придет время и мой организм сам ее отторгнет". Это и есть главная идея фильма...%)
2. Во всей вселенной умнее твари нет, чем обычный американский парень. Ведь он в состоянии, помимо известных исключительных действий, написать третьесортный роман, в котором перед десантированием похожие на него парни проводят пробы планеты. А вот марсиане за миллион лет подготовки операции по захвату Земли не в силах сообразить сделать этого. Да что уж говорить, видимо марсианский мозг преимущественно состоит из мозжечка – захватчики еще и незнакомы с техникой безопасности и скафандрами - и вообще их англичанин придумал...
3. Вообще, у меня складывается впечатление, что создатели во многие современные фильмы сознательно закладывают ляпы – дабы вызвать у зрителя раздражение и интерес и дать ему повод для самолюбования. Пример из ВМ: что первым вспомните – треп героя со знакомой перед трапом парома или сожаление женщины из группы новостей, что герой не летел в самолете? Наверное первое.
P.S. Во второй раз? - надеюсь, не придется.
Финал, "абсолютно соответствующий книге", в рамках данного фильма воспринимается как ляп. И то, что создатели фильма не позаботились о логически разумном преподнесении хода, придуманного сто лет назад, говорит не столько о бережном обращении с источником, сколько о другом - менее красивом.
Vlad Dracula запросто мог написать одну общую рецензию на Смитов и Войну миров...
Ну, да, Самаре понятно ничего лучше не видели. Господи, спаси Россию.
Давно я не видела столь примитивного фильма, или я слишком умна стала. ✊ Мне он напомнил хроники ВОВ: танки, автоматы, гранаты, только вот нет желающих заслонить грудью амбразуру, защита своих мелких мещанских интересов прежде всего - печально как-то, а если еще сравнить качество наших военных фильмов и этого произведения, так вообще выть от тоски охота. Я бы этот фильм оценила, как для младшего и среднего школьного возраста, если бы не концовка - это прямое оскорбление умственных способностей зрителей. ✊
Скажу честно, от оригинальное книги свое время у меня эмоций было гораздо больше.
то бишь, Спилберга и Уэллса.
Как это удобно - ничего, кроме спецэффектов не сделать, по поводу сценарных промашек кивать на лежащего давно в гробу - кривая рожа, дескать. Только разве то, что идет на экранах, - это зеркало книги?
И если фильм снят по мотивам, то почему за глупое применение фраз, написанных Уэллсом, несет ответственность автор книги, а не сценарист? Почему все преподносится так, будто ложка дегтя в бочке меда - это Уэллс? Мне это кажется неэтичным по отношению к человеку, на чьем имени и популярности чьей книги сделали деньги.
Куча логических ляпов в сюжете, которые просто никто не объясняет. Марсиане оставили свои машины на земле миллион лет назад. Как же их не нашли все это время? А в конце пришельцы умирают от земных бактерий. Ути-пути... Цивилизация, сумевшая спрятать машины в земле и преодолеть космические расстояния не смогла изучиь атмосферу. Что за бред? Простим его Уэллсу, у которого все и выглядит немного не так, но не Спилбергу.
Ляпы в фильмах - это ерунда. Не в них проблема, я уверена. Сомневаюсь я, что кто-то из вас будет смотреть фильм полностью построенный на принципах рациональности и логичности, а уж тем более фантастический боевик и не умирать при этом со скуки. Лично у меня другая критика в адрес этого "шедевра". Я считаю, что фильм хочется смотреть и во 2-й, 3-й и 10-й раз если в нем присутствует какая-нибудь смысловая нагрузка, которая заставляет задумываться, переживать. Иными словами, если в нем есть идея. В этом фильме нет ни какой идеи. Такое было ощущение, что просто нарезали груду эпизодов, наводящих ужас и склеили кое-как. Ни малейшей философии, ни одного разумного диалога. Просто груда устрашающих спецэффектов + нелепая концовка. От этого все балдеют что-ли???
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