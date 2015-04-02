Наша рецензия

То, что в человеке много полезных веществ, витаминов, минералов, а также духовных энергий, переходящих в того, кто выкушал данного субъекта, известно еще со времен блистательного «Людоеда» Антонии Бёрд. Но почему, скажите на милость, человеку можно отобедать человеком, а какому-нибудь чахлому пучеглазому инопланетянину возбраняется? Мы со Спилбергом решительно отвергаем этот ни на чем не основанный предрассудок. Автор «Инопланетянина» и «Близких контактов третьего рода» уже много лет…