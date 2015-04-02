Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Война миров Война миров
Киноафиша Фильмы Война миров Отзывы о фильме «Война миров»
War Of The Worlds Война миров 2005 / США
7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Война миров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

То, что в человеке много полезных веществ, витаминов, минералов, а также духовных энергий, переходящих в того, кто выкушал данного субъекта, известно еще со времен блистательного «Людоеда» Антонии Бёрд. Но почему, скажите на милость, человеку можно отобедать человеком, а какому-нибудь чахлому пучеглазому инопланетянину возбраняется? Мы со Спилбергом решительно отвергаем этот ни на чем не основанный предрассудок. Автор «Инопланетянина» и «Близких контактов третьего рода» уже много лет…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
11111 2 апреля 2015, 12:51
Может фильм и отстой но трейлеы впечатляют :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
setevik 2 апреля 2015, 12:51
Помотрел фильм. От книги совсем не отступили..Мне нра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Xenon 2 апреля 2015, 12:51
Шикарно!

Круче Звездных войн, однозначно!

ЗВ - просто бразильский сериал, а ВМ - шедевр!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Михаслер 2 апреля 2015, 12:51
Идея была хорошая, но вот ее воплощение просто ужас. Похоже на неудачный римейк Дня независимоти. А из актерской игры, кроме Тома Круза ну просто нет, хотя и он умеет играть лучше, а про массовку и вспоминать не хочется... В итоге получается почти 2 часа вакуума. Складывается впечатление, что у Спилберга уже закончились идеи, и он начинает возвращаться к ранее выпущенным картинам.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего, особенно в начале. Конец как-то скомкали, а в целом - ЗВ лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Михаслер 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):Почему же Вам всем просто не расслабиться и не получить удовольствие.

Ответ на сообщение al-prokofiev от 30/06/2005 - 15:20:44


Я не знаю, как можно расслабляться под фильм, в котором главенствующий приоритет отдан спец.эффектами,а актерская игра как бонус. Кинематограф изначально строился на мастерстве актеров, игры и т.д. ... А отсутствие завершающих сцен в том объеме, в котором они должны быть просто не дает никаких шансов на так называемое расслабление. А высокий быджет еще не гарант того, что надо отдавать должное его создателям.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
quote]Почему же Вам всем просто не расслабиться и не получить удовольствие. Именно для это дедушка Спилберг и Том ночей не спали, денег угрохали. [/quote]



Полагаю, первейшей их целью было денег заработать.Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):[quote]Страна у нас такая, что каждый разбирается в политике, футболе и т.д., а на самом деле не умеет работать на своем рабочем месте.

Даже если бы Вам свалились 200 млн., то скорее всего Вы бы не смогли бы сделать хорошее кино.[/quote]



Вот именно потому что мы умеем работать на своем рабочем месте (совсем не режиссерском), от других требуем такого же умения. Никто не писал, что он бы лучше снял кино, заметим.



Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):[quote]Попробуйте расслабиться и Вы получите от этого фильма удовольствие. [/quote]



Попробуйте разрешить каждому получать удовольствие от того, что ему нравится (кому-то ругать фильм, кому-то хвалить, кому-то с ума сходить от Тома Круза, а кому-то пересматривать хоть каждый днеь).



Цитата (al-prokofiev, 30/06/2005 - 15:20:44):[quote]Хочется читать об эмоциях и т.д., а не Ваше "авторитетное" мнение[/quote]



а в Вашем посте хотелось прочитать о фильме, а не детские поучения.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
некогда пароль набирать 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение darthkim от 30/06/2005 - 20:29:48


Это он автостопит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex 2 апреля 2015, 12:51
Надеюсь, Голливуд переживет этот позор.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ne-on 2 апреля 2015, 12:51
Фильм конечно клёвый!!! Без спору. Но под конец он меня растроил. Могли и чё-нить покруче завернуть... В общем из 5 поставлю твёрдую 4!

Посмотреть советую всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JrLocb 2 апреля 2015, 12:51
Значит так-с...

Первое, что хочу сказать, фильм - супер! И не просто супер, а шикарно супер ибо таких, как это, увидишь не каждый год.

Кто-то сказал, что в фильме много огрехов? Не думаю.

Что вам не понравилось? Сухая идея? Идея чего? Вы задумывались над идеей фильма? Идея не в том, что нас когда-нить могут отпинать более сильные разумы. Идея в том, что мы, простые граждане (а не элитный спецназ!) будем делать, когда нас будут пинать, как мы будем себя вести. И я думаю, что Спилберг довольно ярко и чётко нам это показал. Круз тоже.

Кто-то не понял, почему Круз убил водилу скорой? Водитель-то с ума сошёл, нервы у него сдали! Он начал наводить шороху и панику, а паника - верная гибель. Герой Круза лишь спас свою дочь ценою своих гуманистический идей, ценой мира душевного.

Кто-то сказал про ядерную ракету? Да, это возможно было бы эффективно, но враг действовал быстро и при том в людных местах, что делало затруднительно выпустить ракету по инопланетянам.

Кто-то говорил про тепловизер и кто-то не понял о том, как оказались машины на земле? Вот моя догадка. Итак, жили были инопланетяне и была у них своя земля, в то время как наша была с состоянии плавления. И решили инопланетяне, что нападут тогда, когда ресурсов на их планете будет мало, а на соседней их будет в номальном состоянии да и пищи (мы то есть + другие млекопитающие) будет в достатке. Конечно, главным фактором были ресурсы. Так вот, решив это, они уже тогда начали войну - они припрятали боевые машины, которые были уже оснащены всем, чем надо(а тепловизер наверно и не придумали из-за, возможно, того, что они не видели в нём смысла). Далее, можно вывести гипотезу, что жизнь нам дали они. Так как в романе Уэлса (который довольно силён для тех времён! Это ж вроде 1898! Какая там, блин, фантастика! Там шедевр ума человеческого! Ведь до тех пор были сказки и вот те на... Война Миров... эта книга, наверно, некоторых чуток изменила! Ух!) было упоминание о других существах с Марса... они были как люди только на порядок выше и изпользовались в качестве пиши в долгом пути с Марса для марсиан-десантников, сл-но уже по фильму можно сказать, что с машинами завезли и микроорганизмы.

О концовке. ИМХО, правильная. Тут(в отличии о многих других фильмов) в названии вся суть. Прочитайте название ещё раз! Война Миров! Но каких миров? Разве мир организмов не мир? Мир! Воевали в фильме все! Опять-таки, человек забыл, что в мире есть, например, муравьи, у которых есть свои "города" и устройство жизни. Есть животные у которых есть свои порядки. Посмотрите хотя бы на волков! Так вот, тот кто врывается в чужой мир без подготовки заранее погиб(в 80%)! Сможет выжить ребёнок с пистолетом в лесу? Нет, хотя бы взрослый гражданский, какой-нибудь клерк? А в лесу есть волки, которые тусуют в стаях, есть клещи и другая дрянь. В городе-то их нет и нам всем хорошо! Оказаться в лесу, в джунглях, в горах, значит как оказаться в другом мире со своими правилами! Так вот, марсиане были заранее мертвы так как у них не было иммунитета от микробов! Да, а как же проверка и исследования со стороны инопланетян? Хм... но чисто стратегически это означает раскрыться и элемент(очень важный!) неожиданности исчезнит! Опять-таки, они могли изучать нас на основе тех, кто жил на их планете по соседству(аналог человека, например)! Так вот, смотря в реальность, люди не могут на 100% утверждать, что на Марсе нет жизни... А вдруг там, под землёй живут смертельно опасные микробы, которые убивают за день? Для этого и посылают марсоходы и прочее, чтобы исследовать всё там исследовать... А инопланетяне не могли этого делать, так как мы бы могли догадаться...

На другие возмущения отвечу позже...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иван 2 апреля 2015, 12:51
М-да, такого говно... Давненько меня так в сон не тянуло...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия 2 апреля 2015, 12:51
Смотрится на одном дыхании, много динамики - не заскучаешь. Жаль что финал не оказался таким же ярким,как сам фильм...но ,зато есть о чем подумать.

Например,я не сразу связала фразу девочки об имунитете - с самой историей.

Когда она подхватила занозу на ладонь, она попросила папу не вытаскивать ее, потому как "Придет время и мой организм сам ее отторгнет". Это и есть главная идея фильма...%)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
1. Моя несчастная психика с большим напряжением переваривала происходившее на экране – из-за огромной дистанции между моим коллективистским воспитанием и тем торжеством махрового индивидуализма, которое превратило в бред, с моей точки зрения, огромное количество сцен фильма. Но когда по ходу у меня начала вырабатываться привычка к не построенной жене и невоспитанным детям, разводившим базар по любому поводу, вдруг в фильм дошел до совершенно умилительного эпизода с репкой - когда всем миром врага завалили… Мозги перестроились на привычное иерархическое восприятие, и потому в конце стало несколько обидно, когда оказалось, что сынуля выжил – как-то ожидалась привычная мораль (не слушал папу – волки съели).

2. Во всей вселенной умнее твари нет, чем обычный американский парень. Ведь он в состоянии, помимо известных исключительных действий, написать третьесортный роман, в котором перед десантированием похожие на него парни проводят пробы планеты. А вот марсиане за миллион лет подготовки операции по захвату Земли не в силах сообразить сделать этого. Да что уж говорить, видимо марсианский мозг преимущественно состоит из мозжечка – захватчики еще и незнакомы с техникой безопасности и скафандрами - и вообще их англичанин придумал...

3. Вообще, у меня складывается впечатление, что создатели во многие современные фильмы сознательно закладывают ляпы – дабы вызвать у зрителя раздражение и интерес и дать ему повод для самолюбования. Пример из ВМ: что первым вспомните – треп героя со знакомой перед трапом парома или сожаление женщины из группы новостей, что герой не летел в самолете? Наверное первое.



P.S. Во второй раз? - надеюсь, не придется.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
to Cardamon:



Финал, "абсолютно соответствующий книге", в рамках данного фильма воспринимается как ляп. И то, что создатели фильма не позаботились о логически разумном преподнесении хода, придуманного сто лет назад, говорит не столько о бережном обращении с источником, сколько о другом - менее красивом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Сдается мне, что фильм, вызывающий споры преимущественно из-за взглядов оппонентов на допустимость небрежностей, - это стандартный, хорошо пропиаренный продукт. Вряд ли большее.



Vlad Dracula запросто мог написать одну общую рецензию на Смитов и Войну миров...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
прол 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ЕНА от 05/07/2005 - 14:23:30


Ну, да, Самаре понятно ничего лучше не видели. Господи, спаси Россию.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ир 2 апреля 2015, 12:51
Бэээ.... какая гадость, эта ваша заливная рыба. 🙅

Давно я не видела столь примитивного фильма, или я слишком умна стала. ✊ Мне он напомнил хроники ВОВ: танки, автоматы, гранаты, только вот нет желающих заслонить грудью амбразуру, защита своих мелких мещанских интересов прежде всего - печально как-то, а если еще сравнить качество наших военных фильмов и этого произведения, так вообще выть от тоски охота. Я бы этот фильм оценила, как для младшего и среднего школьного возраста, если бы не концовка - это прямое оскорбление умственных способностей зрителей. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Неожидано слабый сценарий. Никакой саундтрек. На высоте визуальные спецэффекты, но это заслуга компьютерщиков-аниматоров.



Скажу честно, от оригинальное книги свое время у меня эмоций было гораздо больше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Насчет Рабиновича и Карузо,

то бишь, Спилберга и Уэллса.



Как это удобно - ничего, кроме спецэффектов не сделать, по поводу сценарных промашек кивать на лежащего давно в гробу - кривая рожа, дескать. Только разве то, что идет на экранах, - это зеркало книги?



И если фильм снят по мотивам, то почему за глупое применение фраз, написанных Уэллсом, несет ответственность автор книги, а не сценарист? Почему все преподносится так, будто ложка дегтя в бочке меда - это Уэллс? Мне это кажется неэтичным по отношению к человеку, на чьем имени и популярности чьей книги сделали деньги.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Илья 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - полная фигня. Смотреть просто невозможно. Такого бреда я еще не видел. Нельзя же просто брать сюжет Уэллса и переносить его на 100 лет в будущее. Какие-то непонятно куда ведущие сюжетные линии (с семьей главного героя). Вообще все выглядит очень искусственным и примитивным. Все усугубляется безобразной игрой актеров. Хочется просто крикнуть - не верю!



Куча логических ляпов в сюжете, которые просто никто не объясняет. Марсиане оставили свои машины на земле миллион лет назад. Как же их не нашли все это время? А в конце пришельцы умирают от земных бактерий. Ути-пути... Цивилизация, сумевшая спрятать машины в земле и преодолеть космические расстояния не смогла изучиь атмосферу. Что за бред? Простим его Уэллсу, у которого все и выглядит немного не так, но не Спилбергу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анжелика 2 апреля 2015, 12:51
лично мне понравилось,а человек который читал книгу сказал, что не такие уж большие несоответствия с написанным!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shkura 2 апреля 2015, 12:51
Фильм далёк от творения Герберта Уэлса и не похож ни на одну из других экранизацийили или радиоверсий. У него есть свой собственный стиль , стиль Спилберга , который, я уверен, понравится многим. Лучший фильм об инопланетянах когда-либо созданный.[Perfectly]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nika 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, я когда посмотрела этот фильм, мне даже Спилберга стало жалко. Думаю, вот бедолага, столько денег вбухал, а кино провалилось. Но вот смотрю я на отзывы, и понимаю, что старину Спилберга еще рано жалеть....

Ляпы в фильмах - это ерунда. Не в них проблема, я уверена. Сомневаюсь я, что кто-то из вас будет смотреть фильм полностью построенный на принципах рациональности и логичности, а уж тем более фантастический боевик и не умирать при этом со скуки. Лично у меня другая критика в адрес этого "шедевра". Я считаю, что фильм хочется смотреть и во 2-й, 3-й и 10-й раз если в нем присутствует какая-нибудь смысловая нагрузка, которая заставляет задумываться, переживать. Иными словами, если в нем есть идея. В этом фильме нет ни какой идеи. Такое было ощущение, что просто нарезали груду эпизодов, наводящих ужас и склеили кое-как. Ни малейшей философии, ни одного разумного диалога. Просто груда устрашающих спецэффектов + нелепая концовка. От этого все балдеют что-ли???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Море страха
Море страха 1 комментарий
Гнев во спасение
Гнев во спасение 1 комментарий
Стрела возмездия
Стрела возмездия 1 комментарий
Французский мастер
Французский мастер 1 комментарий
Незавершённое дело
Незавершённое дело 1 комментарий
Омут
Омут 1 комментарий
Райский город
Райский город 3 комментария
F20
F20 1 комментарий
Мать моего сына
Мать моего сына 3 комментария
Тёмные очки
Тёмные очки 3 комментария
Человек из Рима
Человек из Рима 1 комментарий
Святым тут не место
Святым тут не место 2 комментария
Последний клиент
Последний клиент 2 комментария
Эксперимент «Ведьма»
Эксперимент «Ведьма» 2 комментария
Кровь
Кровь 4 комментария
Кооперация 2: Интернэшнл
Кооперация 2: Интернэшнл 1 комментарий
По-мужски
По-мужски 4 комментария
Хранитель тайн
Хранитель тайн 5 комментариев
Киллер-хранитель
Киллер-хранитель 1 комментарий
Наемник
Наемник 8 комментариев
Тюрьма 77
Тюрьма 77 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши