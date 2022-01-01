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Марина Дюжева
Марина Дюжева
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Марина Дюжева
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Дата рождения
9 октября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Марина Дюжева
Родилась 9 октября 1955 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Марина Дюжева
Джунгли
приключения, комедия
2012, Россия
5.0
Белое платье
мелодрама
2010, Россия
6.0
История любви, или Новогодний розыгрыш
комедия, мелодрама
2009, Россия
5.0
Зависть богов
драма, мелодрама
2000, Россия
6.0
Без ошейника
мелодрама
1995, Украина
6.0
Однажды в декабре
драма
1988, СССР
5.0
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама
1987, СССР
7.0
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
6.0
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