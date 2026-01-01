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Марина Дюжева
Marina Dyuzheva
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Персоны
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Marina Dyuzheva
Дата рождения
9 октября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Высоцкий
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Биография Марина Дюжева
Родилась 9 октября 1955 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.8
Мимино
(1978)
7.7
По семейным обстоятельствам
(1978)
7.3
Где находится нофелет?
(1987)
Фильмография Марина Дюжева
7
Доктор Краснов
драма
2023, Россия
6.3
Непослушник 2
Neposlushnik 2
комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы
мелодрама, мини-сериал
2018, Россия
Моя любимая свекровь 2
мелодрама, мини-сериал
2017, Россия
5.6
Моя любимая свекровь
мелодрама, мини-сериал
2016, Россия
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Полоса отчуждения
драма, мелодрама
2014, Россия
Семейные обстоятельства
драма, комедия, мелодрама
2013, Россия
5.3
Джунгли
Dzhungli
приключения, комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Другие проекты Марина Дюжева
18+
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