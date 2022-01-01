Сыщик, 1979

Вернувшийся из армии юноша Евгений Кулик проваливает поступление в юридический ВУЗ. Не найдя ничего лучше, чтобы перекантоваться годик, он отправляется служить в милицию, не в последнюю очередь ради того, чтобы отомстить избившим его хулиганам.

Однако милицейская служба оказывается куда сложнее, чем представлялось главному герою: коллеги и начальники часто поднимают наивного и неопытного Женьку на смех. Но вскоре ему дается шанс изменить их мнение: отделению предстоит операция по задержанию банды Паленого…