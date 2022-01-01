Сыщик, 1979

Вернувшийся из армии юноша Евгений Кулик проваливает поступление в юридический ВУЗ. Не найдя ничего лучше, чтобы перекантоваться годик, он отправляется служить в милицию, не в последнюю очередь ради того, чтобы отомстить избившим его хулиганам.
Однако милицейская служба оказывается куда сложнее, чем представлялось главному герою: коллеги и начальники часто поднимают наивного и неопытного Женьку на смех. Но вскоре ему дается шанс изменить их мнение: отделению предстоит операция по задержанию банды Паленого…
После армии Женька Кулик пришел работать в милицию. Занимаясь бытовыми делами и мелкими кражами, он мечтал ловить настоящих преступников. Его даже за это «сыщиком» прозвали. И вот однажды Женькина мечта сбылась — лицом к лицу он столкнулся с матерым бандитом…