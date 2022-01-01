Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сыщик Сыщик
Киноафиша Фильмы Сыщик

Сыщик, 1979

1979 / СССР
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Вернувшийся из армии юноша Евгений Кулик проваливает поступление в юридический ВУЗ. Не найдя ничего лучше, чтобы перекантоваться годик, он отправляется служить в милицию, не в последнюю очередь ради того, чтобы отомстить избившим его хулиганам.

Однако милицейская служба оказывается куда сложнее, чем представлялось главному герою: коллеги и начальники часто поднимают наивного и неопытного Женьку на смех. Но вскоре ему дается шанс изменить их мнение: отделению предстоит операция по задержанию банды Паленого…

  • Основные съемки фильма проходили в Смоленске, с досъемом некоторых сцен на улицах Москвы.
  • Мотоцикл, на котором катается герой Леонида Ярмольника, это советская модель Ява-350.
  • В эпизоде, где на бандитской хате играют в карты, по телевизору идет фильм Сергея Герасимова «Красное и черное», снятый по одноименному роману Стендаля.
  • Сцена сражения главного героя с бандитами снималась в Воскресенском соборе под Истрой, причем сцена комбинированная: из московского парка Царицыно герой попадает прямо в Ново-Иерусалимский монастырь. Мгновенные переходы из Смоленска в Москву и обратно тоже нередко встречаются в фильме.
  • Автором запоминающейся музыки к фильму стал великий кинокомпозитор Эдуард Артемьев.
  • После премьеры в 1980 году фильм мгновенно стал очень популярным среди советской молодежи и даже получил премию Ленинского комсомола.

После армии Женька Кулик пришел работать в милицию. Занимаясь бытовыми делами и мелкими кражами, он мечтал ловить настоящих преступников. Его даже за это «сыщиком» прозвали. И вот однажды Женькина мечта сбылась — лицом к лицу он столкнулся с матерым бандитом…

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 15 декабря 1979
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Фокин
В ролях
Андрей Ташков
Игорь Кваша
Игорь Кваша
Валерий Беляков
Инга Будкевич
Олег Чайка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сыщик 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сыщик смотреть онлайн

Сыщик
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши