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Валерий Носик
Валерий Носик
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Валерий Носик
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Дата рождения
9 октября 1940
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
4 января 1995
Карьера
Актер
Биография Валерия Носик
Родился 9 октября 1940 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Валерия Носик
Каникулы президента
комедия
2017, Россия
6.0
Американский дедушка
комедия
1993, Россия
5.0
Сны
комедия, исторический
1993, Россия
6.0
Василий Буслаев
фэнтези, драма, исторический
1982, СССР
7.0
Через тернии к звездам
приключения, драма, фантастика
1980, СССР
7.0
По улицам комод водили...
комедия
1978, СССР
5.0
Приключения Хомы
детский, короткометражный, анимация
1978, СССР
7.0
Трясина
драма
1977, СССР
7.0
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25 ноября 2021 11:57
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