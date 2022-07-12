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Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
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Людмила Хитяева
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Дата рождения
15 августа 1930
Возраст
91 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Людмилы Хитяевой
Родилась 15 августа 1930 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Людмилы Хитяевой
Василий Буслаев
фэнтези, драма, исторический
1982, СССР
7.0
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом
криминал
1979, СССР
7.0
Шла собака по роялю
комедия, детский, мюзикл, приключения
1978, СССР
7.0
Финист-ясный сокол
фэнтези
1976, СССР
0.0
Финист - Ясный Сокол
сказка, семейный
1975, СССР
7.0
Горожане
драма, мелодрама
1975, СССР
7.0
Приваловские миллионы
исторический
1972, СССР
7.0
Карантин
драма
1968, СССР
0.0
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12 июля 2022 08:00
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14 июля 2021 14:28
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