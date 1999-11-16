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Алексей Миронов

Алексей Миронов
Алексей Миронов
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Дата рождения
3 января 1924
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
16 ноября 1999
Карьера
Актер
Биография Алексея Миронова

Родился 3 января 1924 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Алексея Миронова
Мульт в кино. Выпуск №2
Мульт в кино. Выпуск №2
анимация 2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №4
Мульт в кино. Выпуск №4
детский, анимация 2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №5
Мульт в кино. Выпуск №5
анимация 2015, Россия
6.0
Корова за рулем
Корова за рулем
детский 2007, Россия
0.0
Мелкий бес
Мелкий бес
драма 1995, Россия
6.0
Собачье сердце
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия 1988, СССР
8.0
Трижды о любви
Трижды о любви
мелодрама 1981, СССР
6.0
Горожане
Горожане
драма, мелодрама 1975, СССР
7.0
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