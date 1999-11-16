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Алексей Миронов
Алексей Миронов
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Алексей Миронов
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Дата рождения
3 января 1924
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
16 ноября 1999
Карьера
Актер
Биография Алексея Миронова
Родился 3 января 1924 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Миронова
Мульт в кино. Выпуск №2
анимация
2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №4
детский, анимация
2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №5
анимация
2015, Россия
6.0
Корова за рулем
детский
2007, Россия
0.0
Мелкий бес
драма
1995, Россия
6.0
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
8.0
Трижды о любви
мелодрама
1981, СССР
6.0
Горожане
драма, мелодрама
1975, СССР
7.0
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