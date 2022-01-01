Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Николай Крючков
Николай Крючков
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Николай Крючков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 января 1911
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
13 апреля 1994
Карьера
Актер
Биография Николай Крючков
Родился 6 января 1911 года. Москва, Российская Империя (Россия).
Развернуть
Фильмография Николай Крючков
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Дамское танго
драма, мелодрама
1983, СССР
6.0
Цыганское счастье
драма
1981, СССР
6.0
Осенний марафон
комедия, мелодрама, драма
1979, СССР
8.0
Особо важное задание
драма, военный
1979, СССР
6.0
Бархатный сезон
драма, военный
1978, СССР / Швейцария
6.0
72 градуса ниже нуля
боевик, драма, приключения
1976, СССР
7.0
Горожане
драма, мелодрама
1975, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»