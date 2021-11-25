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Георгий Юматов
Георгий Юматов
Georgi Yumatov
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Георгий Юматов
Georgi Yumatov
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Дата рождения
11 марта 1926
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
5 октября 1997
Карьера
Актер
Биография Георгия Юматова
Родился 11 марта 1926 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Георгия Юматова
Акция
боевик, военный
1987, СССР
6.0
Следопыт
мелодрама, приключения
1987, СССР
6.0
Приступить к ликвидации
криминал
1984, СССР
6.0
Второй раз в Крыму
драма
1984, СССР
6.0
Огарева, 6
криминал
1980, СССР
6.0
Петровка, 38
детектив, криминал
1980, СССР
6.0
Горожане
драма, мелодрама
1975, СССР
7.0
Шторм на суше
детский
1975, СССР
6.0
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