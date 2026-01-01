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Михаил Васьков
Михаил Васьков Mikhail Vaskov
Киноафиша Персоны Михаил Васьков

Михаил Васьков

Mikhail Vaskov

Дата рождения
3 января 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Михаила Васькова

Михаил Юрьевич Васьков — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1994). Родился 3 января 1956 года в Москве.

В 1977 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу же был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где служит по настоящее время. На сцене театра исполнил десятки ярких ролей, отличающихся глубоким психологизмом и точной актёрской техникой.

Популярные фильмы

Лиса 7.8
Лиса (2024)
Джек Восьмеркин, американец 7.2
Джек Восьмеркин, американец (1987)
Горожане 7.0
Горожане (1975)

Фильмография Михаила Васькова

Прощальный взгляд
детектив, мелодрама 2026, Россия
Лиса 7.8
Лиса
детектив, мистика 2024, Россия
Маршруты любви
Маршруты любви
мелодрама, мини-сериал 2020, Россия
Соседи
Соседи
драма, комедия 2018, Россия
Кровавая барыня 6.4
Кровавая барыня
драма, исторический 2018, Россия
Мадемуазель Нитуш
спектакль 2016, Россия
Билеты
Взгляд из прошлого
Взгляд из прошлого
детектив, мини-сериал 2015, Россия
Дядюшкин сон
спектакль 2015, Россия
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Другие проекты Михаила Васькова
Долгие годы
16+

Долгие годы

Билеты
Новости личной жизни Михаиле Васькове
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