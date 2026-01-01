Михаил Васьков

На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
Михаил Юрьевич Васьков — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1994). Родился 3 января 1956 года в Москве.
В 1977 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу же был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где служит по настоящее время. На сцене театра исполнил десятки ярких ролей, отличающихся глубоким психологизмом и точной актёрской техникой.