Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Лариса Удовиченко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 апреля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Лариса Удовиченко
Родилась 29 апреля 1955 года. Вена, Австрия.
Развернуть
Фильмография Лариса Удовиченко
Любовь прет-а-порте
комедия
2016, Россия / Италия
7.0
Кавказская пленница!
комедия
2014, Россия
1.0
Моя безумная семья
комедия
2011, Россия
6.0
Прогулка по Парижу
мелодрама
2010, Россия
0.0
Зимний сон
мелодрама, комедия
2010, Украина
5.0
Откуда берутся дети
комедия, мелодрама
2007, Россия
7.0
Лузер
комедия
2007, Россия
5.0
Любить по-русски 3: Губернатор
драма, мелодрама
1999, Россия
2.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Второй этап 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК подходит к завершению
Подходит к завершению 37 Международный студенческий фестиваль ВГИК. 17 ноября состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, будут названы имена победителей и показан фильм Александра Ханта
Написать
16 ноября 2017 15:36
«Ленинградский киноклуб» стартует в «Родине»
Год российского кино близится к завершению. В честь этого в Санкт-Петербурге откроется проект «Ленинградский киноклуб», который подарит зрителям возможность увидеть на большом экране
Написать
1 октября 2016 10:47
В России снимут ремейк сериала «Касл» с Алексеем Чумаковым и Анной Снаткиной
Поддерживая традицию съемки сериальных ремейков, в России начали снимать отечественную версию популярного американского детективного сериала «Касл», закончившегося весной этого года. Главную роль в
Написать
21 сентября 2016 12:53
Все новости
Статьи о персоне
«Стараюсь уехать»: 67-летняя Удовиченко огорошила признанием
Актриса традиционно покидает Москву на свой день рождения.
1 комментарий
29 апреля 2022 15:30
Легла в лужу у всех на глазах: поведение Фрейндлих ужаснуло россиян
Поклонники не ожидали подобного поступка от звезды экрана.
1 комментарий
17 апреля 2022 09:45
Ничто не забыто: Садальский вскрыл правду о связи с известной актрисой
Отношения знаменитостей сошли на нет.
Написать
11 февраля 2022 13:20
Все статьи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь