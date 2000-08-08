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Анатолий Ромашин
Анатолий Ромашин
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Анатолий Ромашин
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Дата рождения
1 января 1931
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
8 августа 2000
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Анатолия Ромашина
Родился 1 января 1931 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Анатолия Ромашина
Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана
исторический
2005, Россия
0.0
Волкодав
боевик
1992, Россия
5.0
Смерть в кино
криминал
1990, СССР
5.0
Этюды о Врубеле
драма
1989, СССР
6.0
Случай из газетной практики
драма
1987, СССР
0.0
Десять негритят
триллер, детектив, драма
1987, СССР
8.0
Дорогой Эдисон
драма
1986, СССР
0.0
Борис Годунов
драма, исторический
1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
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