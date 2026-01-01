Оповещения от Киноафиши
Фильмы
История игрушек 2
Награды и номинации мультфильма История игрушек 2
Награды и номинации мультфильма История игрушек 2 1999
Награды
Оскар 2000
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
