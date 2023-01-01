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Золотой век
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Elizabeth: The Golden Age
Золотой век
2007 / Великобритания / Франция / США / Германия
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7.2
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28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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