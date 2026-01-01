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Шекхар Капур
Shekhar Kapur
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Шекхар Капур
Шекхар Капур
Shekhar Kapur
Дата рождения
6 декабря 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Лахор, Пакистан
Популярные фильмы
8.0
Елизавета
(1998)
7.2
При чем тут любовь?
(2022)
7.0
Золотой век
(2007)
Фильмография Шекхар Капур
7.2
При чем тут любовь?
What's Love Got to Do with It?
комедия, мелодрама
2022, Великобритания
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Дэмиен
драма, ужасы, триллер
2016, США
5.9
Болливуд: величайшая история любви
Bollywood: the greatest love story ever told
документальный
2011, Индия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Золотой век
Elizabeth: The Golden Age
драма
2007, Великобритания / Франция / США / Германия
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Четыре пера
The Four Feathers
драма, приключения, военный
2002, США / Великобритания
8
Елизавета
Elizabeth
биография, исторический, драма
1998, Великобритания
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Новости о Шекхар Капур
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