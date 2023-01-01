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Золотой век
Золотой век, 2007: актеры и роли
Elizabeth: The Golden Age
Золотой век
2007 / Великобритания / Франция / США / Германия
Трейлер
7.2
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Золотой век, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шекхар Капур
Shekhar Kapur
В ролях
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Клайв Оуэн
Clive Owen
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Эбби Корниш
Abbie Cornish
Том Холландер
Tom Hollander
Саманта Мортон
Samantha Morton
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Хорди Молья
Jordi Mollà
Кристиан Брассингтон
Christian Brassington
Джереми Баркер
Jeremy Barker
Морн Ботс
Адам Гадли
Рис Иванс
Rhys Ifans
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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