Киноафиша Фильмы Золотой век Награды и номинации фильма Золотой век

Награды и номинации фильма Золотой век 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
