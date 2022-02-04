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Майкл Хёрст
Майкл Хёрст
Michael Hirst
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Майкл Хёрст
Michael Hirst
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Дата рождения
21 сентября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Брэдфорд, Англия, Великобритания
Биография Майкла Хёрста
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Появился трейлер романтического вестерна «Билли Кид»
За проект отвечает создатель «Викингов».
Написать
4 февраля 2022 17:02
Создатель «Викингов» и «Тюдоров» Майкл Херст работает над сериалом о блокаде Ленинграда
Шоу будет основано на личных дневниковых записях блокадников.
Написать
1 июля 2021 11:25
Создатель «Викингов» Майкл Херст готовит сериал о знаменитом американском преступнике Билли Киде
Постановкой нескольких эпизодов займется один из режиссеров «Острых козырьков».
Написать
5 мая 2021 16:23
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