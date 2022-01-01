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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера, 2007: актеры и роли
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
2007 / США
7.0
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Стори
Tim Story
В ролях
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Джессика Альба
Jessica Alba
Крис Эванс
Chris Evans
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Даг Джонс
Doug Jones
Джулиан МакМэхон
Julian McMahon
Керри Вашингтон
Kerry Washington
Питер Бенсон
Peter Benson
Андре Брогер
Бо Гарретт
Beau Garrett
Гонсало Менендес
Gonzalo Menendez
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
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