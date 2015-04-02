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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Отзывы о фильме «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера»
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
2007 / США
7.0
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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ААААААААА
2 апреля 2015, 12:51
да да....Marvel не успокоить пока не выпустит всех своих существ на экран...а чем всё закончится....МЕГА СУПЕР БОЕВИКОМ ФЕНТЭЗИ где все супер зладеи обединятия против всех супер героев...и будет жесть...но всеж ради сёрфера а может быть вместе с ним ГалактусА можно и посмотреть ...кто видел мульт меня поймёт...✊
2 апреля 2015, 12:51
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