Киноафиша
Фильмы
Суперсемейка
Награды и номинации мультфильма Суперсемейка
Награды и номинации мультфильма Суперсемейка 2004
Оскар 2005
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший фильм
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
