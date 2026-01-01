Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации мультфильма Суперсемейка 2004

Оскар 2005 Оскар 2005
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший фильм
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
