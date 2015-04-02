Наша рецензия

Самое безвкусное, что только есть на свете, – супергерои, непрерывно спасающие мир и выставляющие себя, если воспользоваться здесь названием трактата известного русского философа Николая Лосского, «условиями абсолютного добра». В начале XXI века, как я мыслю себе это дело, разнообразные супермены могут быть изображены только в двух жанрах: либо интеллектуального парадокса («Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, «Неуязвимый» М. Найта Шьямалана), либо сатирической пародии – наподобие той, какую…