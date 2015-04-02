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The Incredibles Суперсемейка 2004 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Суперсемейка»

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Наша рецензия

Самое безвкусное, что только есть на свете, – супергерои, непрерывно спасающие мир и выставляющие себя, если воспользоваться здесь названием трактата известного русского философа Николая Лосского, «условиями абсолютного добра». В начале XXI века, как я мыслю себе это дело, разнообразные супермены могут быть изображены только в двух жанрах: либо интеллектуального парадокса («Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, «Неуязвимый» М. Найта Шьямалана), либо сатирической пародии – наподобие той, какую…

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Комментарии Обсудить в чате
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Тусенок 2 апреля 2015, 12:51
Супер мульт!!! Очень динамичный и красочный. А главное: очень интересный!!!

А тот, кто написал рецензию, помоему лючше бы молчал и вообще не смотрел бы такое, раз ему по душе Алеша Попович
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
guran 2 апреля 2015, 12:51
мульт смешной..пиксар как всегда рулит ...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fesa 2 апреля 2015, 12:51
Дисней удивил, После мультика В поисках Немо я если честно растерялся, а сейчас всё стало всё на свои места, хороший мульт!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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