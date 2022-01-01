В прошлом у каждого персонажа – множество нелегких побед над вселенским злом, которых они достигали с помощью сильнейших способностей.

В каком порядке смотреть все части «Суперсемейка» по хронологии

«Суперсемейка», 2004.

Обыкновенная семья ведет размеренное существование и ничем не выделяется среди остальных землян. Персонажи живут в свое удовольствие и давно не спасают человечество, они располнели и наслаждаются существованием.

Роберт Парр, в прошлом имевший прозвище Исключительный, работает страховым агентом. Его жена Хелен, ранее известная под псевдонимом Эластика, воспитывает троих детей: Фиалка умеет вызывать защитное энергетическое поле и быть невидимой, Дэша во время бега развивает сверхзвуковую скорость, и только Джек-Джек сначала считается обычным мальчиком.

Боб не показывает виду, но на самом деле скучает по прошлому, когда его будни были насыщены настоящими геройскими подвигами, а не офисной рутиной. Со своим другом Люциусом, способность которого – создавать лед, мистер Парр по ночам настраиваются на полицейскую волну и слушают о новых происшествиях. Иногда друзья в секрете от своих жен спасают кого-нибудь. Однажды работа клерка окончательно надоедает Бобу, и после ссоры с боссом он увольняется. В тот же день ему приходит загадочное письмо. Тайная организация предлагает ему поработать – нужно протестировать боевого робота. Парр уничтожает машину, получает неплохую сумму и скрывает события от своего окружения. Но обстоятельства выходят из-под контроля. Жена Боба находит улику, подтверждающую, что глава семьи принялся за старое, а сам мистер Парр попадает в плен. Пришла пора всем членам суперсемейки надеть костюмы, а перед этим придется похудеть, чтобы влезть в геройские наряды. Многие сверхъестественные навыки, которыми давно никто не пользовался, почти позабыты – предстоит заново научиться ими пользоваться, чтобы спасти Исключительного и помочь ему избавить мир от врага.

«Суперсемейка» – первый мультфильм Pixar, главными персонажами которого являются люди, и который имеет возрастное ограничение: детям младше 13 лет разрешено смотреть ленту только при взрослых.

«Суперсемейка 2», 2018.

События разворачиваются после действий первой части. Чета Парр, Боб и Хелен, вместе со своими детьми продолжают спасать человечество, но власти серьезно обеспокоены ущербом, который причиняют городу супергерои. После битвы с подземным злодеем семью оповещают о закрытии «Защиты супергероев». Миллионы людей со сверхъестественными талантами лишаются работы. Парр снова вынуждены перейти к обычной человеческой жизни, но на них выходит магнат в сфере телевизионных коммуникаций. Он и его сестра предлагают Хелен участвовать в программе, которая вернет супергероям мировое признание. На костюм миссис Парр будет прикреплена камера, которая покажет зрителям работу супергероя от первого лица.

Пока Эластика вовлечена в хлопоты супергероя, на плечи Боба ложится забота о детях и воспитание троих непосед. Мужчина с удивлением обнаруживает, что Джек-Джек, не проявлявший никаких сверхспособностей, на самом деле имеет семнадцать разных навыков. Пока отец семейства пытается держать ситуацию под контролем, оказывается, что Эвелин и суперзлодей Экранотиран – одно и то же лицо. Надежда на спасение оказывается в руках троих детей. Смогут ли Шастик, Фиалка и Джек-Джек спасти родителей и остальных героев от гипноза и помочь им восстановить репутацию?