«Суперсемейка»: Рецензия Киноафиши

Самое безвкусное, что только есть на свете, – супергерои, непрерывно спасающие мир и выставляющие себя, если воспользоваться здесь названием трактата известного русского философа Николая Лосского, «условиями абсолютного добра». В начале XXI века, как я мыслю себе это дело, разнообразные супермены могут быть изображены только в двух жанрах: либо интеллектуального парадокса («Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера, «Неуязвимый» М. Найта Шьямалана), либо сатирической пародии – наподобие той, какую учинил Питер Джексон в своем раннем киномаппет-шоу «Познакомьтесь с Фиблами», брутально высмеяв весь американский кинематограф, начиная от мюзиклов и кончая гангстерскими сагами и войной во Вьетнаме. Все остальное – полумеры и компромиссы. Именно такой компромисс представляет собой анимационный опус «Суперсемейка» студии Pixar, развивающий на материале героического комикса ту же методу, которая перед этим была раскручена на материале «ужастика» в «Корпорации монстров». Благодатно унавоженной почвой для мягкой мультпародии послужили «Люди Икс» и «Дети шпионов», хотя последние и сами по себе довольно-таки (авто)пародийны. Из первых заимствована идея сообщества и биологического разнообразия мутантов, из вторых – сюжет о семейственности супергероизма, не говоря уж о злодее на острове и других, более мелких деталях. Суперсемейка (the Incredibles – «Невероятные») вначале состоит из супермужа и супержены: он вместо штанги поднимает цистерны с мазутом, она может растягивать свое тело в любом направлении и на любое расстояние. Еще у них есть друг семьи – негр, который замораживает все вокруг силою одного желания, но, к сожалению, полноценно (то есть с конспирацией в шкафу, прыжками нагишом с балкона и прочей сопутствующей браку феерией) эта дружественная тема не развивается. Персонажи и автор постоянно стараются шутить по вопросу супергероизма (например, чудесный и совершенно не детский пассаж: когда Мистер Исключительный/Невероятный спасает самоубийцу и впрыгивает вместе с ним в окно, тот кричит: «Ты мне что-то сломал», на что супермен отвечает: «Походи пару недель к психоаналитику – и ты перестанешь меня ненавидеть»), однако в целом режиссеру и сценаристу Брэду Бёрду явственно не хватает сарказма и понимания того, что на всей этой теме нужно топтаться в железных сапогах, а не в мягких домашних тапочках. В конце концов разнообразной компании супергероев вчиняют немалые иски за порчу общественного имущества и запрещают их деятельность вовсе, так что супермуж становится страховым агентом, а супержена рожает ему троих детишек, представляющих собой упрощенную версию сиротской троицы из «33 несчастий» Лемони Сникета. Забавно, что кадр, иллюстрирующий растворение суперперсонажей среди людей, точь-в-точь повторяет финальный кадр комикса Сэма Рэйми «Человек Тьмы» (1990), где главный герой укрывается навсегда от посторонних глаз в толпе идущих по улице обычных человеческих особей. Суперсын – отменный мастак бегать (в смысле спринта и марафона), до такой степени мастак, что в одной сцене бежит даже по воде, обгоняя, надо полагать, зазевавшихся апостолов. Супердочка перекочевала из «Звонков», «Темных вод» и «Проклятий» – ничего, кроме черных волос от макушки до пят, укрывающих тело по всему периметру, разглядеть невозможно. Еще она умеет делаться невидимой и надувать фиолетовые пузыри, в которых можно спрятаться от любой опасности. Супермладенец (пол мужской, но неотчетливый) до самого конца ничем себя не проявляет, если не считать систематического срыгивания овсянки, однако в финале устраивает такое представление суперзлодею, что тот даже погибает от неожиданности. История суперзлодея, не считая того что в своей приключенческой части она позаимствована из бондианы и Spy Kids, примечательна следующим: вышеупомянутый персонаж становится таковым из-за неразделенного фанатского обожания – его попытка стать преданным помощником Мистера Исключительного оборачивается банальным пинком под зад. Нет смысла перечислять все голливудские фильмы, где персонажи впадают в маниакальное состояние, будучи отвергнуты своими кумирами, будь то на любовном, профессиональном или сценическом фронте: таких фильмов пруд пруди; и суперноги нашей «Суперсемейки» произрастают именно оттуда. Если бы у этой семейки как-нибудь произросла еще вдруг голова (даже и без приставки «супер-») – цены бы ей не было. Vlad Dracula