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The Prestige Престиж 2006 / США / Великобритания
8.3 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 8.5
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Престиж, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан Кристофер Нолан Christopher Nolan
В ролях
Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Дэвид Боуи Дэвид Боуи David Bowie Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Пайпер Перабо Пайпер Перабо Piper Perabo Роб Арбогаст Rob Arbogast Ребекка Холл Ребекка Холл Rebecca Hall Дэниэл Дэвис Daniel Davis Марк Райан Mark Ryan
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