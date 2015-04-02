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В самый разгар популярности кинокомиксов «Темный рыцарь» и «Люди Икс», Кристофер Нолан пригласил звезд обеих франшиз на главные роли в фильме «Престиж». Кристиан Бейл и Хью Джекман продемонстрировали весь свой драматический талант, помогая Нолану укрепиться в позиции гениального режиссера. Никого из этой тройки невозможно хоть немного поругать за «Престиж». За основу сюжета взята одноименная книга Кристофера Приста, и это тот редкий случай,…