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The Prestige Престиж 2006 / США / Великобритания
8.3 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Отзывы о фильме «Престиж»

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Наша рецензия

В самый разгар популярности кинокомиксов «Темный рыцарь» и «Люди Икс», Кристофер Нолан пригласил звезд обеих франшиз на главные роли в фильме «Престиж». Кристиан Бейл и Хью Джекман продемонстрировали весь свой драматический талант, помогая Нолану укрепиться в позиции гениального режиссера. Никого из этой тройки невозможно хоть немного поругать за «Престиж». За основу сюжета взята одноименная книга Кристофера Приста, и это тот редкий случай,…

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Maks 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Хью Джекман супер! ✊ Жаль, что в России так поздно выходит...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Прочитал книгу, по которой снят фильм. Шикарная вещь, захватывает с самого начала и не отпускает до самой последней страницы. Уверен, такой режиссер, как Нолан, подаривший нам просто сумасшедшее кино "Помни", не может подвести. Смотреть нужно, будет непременно незабываемое действо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Jucccy, 19/01/2007 - 19:33:40):Слушай, а как книга называется? Может и вправду почитать..

А книга так и называется - "Престиж". Автор - Кристофер Прист. Горячо рекомендую!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog



Не смеши меня. Фактически ты заявляешь, что дюди, дающие в этой теме положительные оценки - серые личности, а ты у нас продвинутый ценитель хорошего кино любой категории.



Я понимаю, что выставлять себя особенным - твое жизненное кредо. Только не надо этим желанием переходить рамки разумного. Твой искаженный вкус не является эталоном (говоришь Гарри Поттера любишь? :))). И если тебе не нравяться определенные режиссерские ходы в силу их логической простоты, то это не значит, что это "позор". В фильме нет "тупого американского юмора", дорогостоящих спецэффектов и пр. лабуды для привлечения массового зрителя, но, тем не менее, он получил отличные отзывы от подавляющего большинства зрителей этого форума.



Помню как ты тут восхвалял "Револьвер". Так именно из-за таких вот допольнительных режиссерских "извращений" большая половина зрителей не поняла фильма. Престиж - фильм для рядовых зрителей, а не для кинокритиков.



Интересно, более слабым фильмам (которых как минимум 70%)ты ставишь минусовые оценки? :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 17:31:52):Да, Престиж - добротный, но ничем не примечательный серенький фильмец

Люди, настоятельно рекомендую не обращать внимания на комментарии этого человека относительно обсуждаемого фильма. Просто ему явно захотелось выделиться: ну как же, все хвалят, а я же не как все, я не часть толпы, значит нужно обкакать. И понеслась: фильм скучный, фильм серый, безыдейный и все прочее.

В действительности "Престиж" - прямая противоположность тому мрачному образу, который изобразил тов. Peacefrog выше. Кино волшебное. Говорить, что он предсказуемый, а поэтому скучный - как минимум некорректно. Показатель хорошего кино - отнюдь не только извилистый сюжет. А вот наличие в фильме здравой мысли, идеи, которую доносят актеры своей отменной игрой до зрителя - это определенно показатель. Даже если вы догадаетесь о всех или почти всех (при этом многочисленных) хитрых поворотах сюжета, "Престиж" все равно вам понравится. Потому что интересно смотреть, на какие поступки способны люди в противостоянии друг с другом, как становящаяся чуть ли не маниакальной идея победить, оставить соперника как минимум на шаг позади, лишает каждую из противоборствующих сторон всяких принципов элементарной человечности. При этом сложно "болеть" за одного из двух героев. Поскольку нет среди них ни правого, ни виноватого, во всяком случае в явном виде. А в итоге все это неизбежно приведет к "потерям" в станах обоих сторон...

Добавлю, что книга в плане сюжета немного упрощена. Но главную мысль режиссер Нолан сохранил, и за это большое ему человеческое спасибо. Фильм получился очень атмосферным, интригующим и честным. Посмотрите и если вам вдруг не понравится (что будет само по себе печальным фактом), попробуйте задаться вопросом: "А вы внимательно смотрели?"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 19:20:41):лично я предпочитаю что-то посерьезнее на тему соперничества - например, войну настоящих магов, когда профи типа Гендальфа и Сарумана воюют между собой за идеалы, а на карту поставлена судьба Мира

Если на карту в соперничестве поставлена судьба мира, это не значит, что это противостояние заслуживает внимания, а соперничество с возможными жертвами лишь в ближайшем окружении противоборствующих сторон - нет. Как раз второй случай гораздо ближе к реальности и потому интереснее, а вот борьба с помощью волшебных палочек и прочей волшебной аттрибутики - это не то...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 19:43:17):Соперничество с помощью магических средств - это демонистично, соперничество с помощью мехов или нереальных животных - это зрелищно... а вот в "Престиже" - банальная уголовщина... и это скучно

Ну, конечно, зачем поворачиваться лицом к проблемам, которые сплошь и рядом встречаются в повседневной жизни, пусть даже это "банальная уголовщина"? Гораздо проще закрыть глаза и представить себя обладателем волшебных мехов и нереальных животных, с помощью которых можно решить все неприятности. Это все сказки, а жизнь гораздо сложнее при всей своей "банальности"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 20:22:18):Мне проблем и в жизни хватает, а в кино я хожу отдыхать от реальности вообще или хотя бы для того чтобы увидеть эту реальность под необычным углом зрения. То есть мне надо ОТОРВАТЬСЯ

Если я правильно понял, книгу ты читал, а значит порцию "общепитовского хавчика" отведал. Так зачем пошел за добавкой? Или ты думал, что при переносе из одной столовки в другую хавчик превратится в восхитившего бы самого "гурманистого гурмана" яства ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 21:28:30):Была бы моя воля, я бы из 25 питерских копий Престижа штук 10 отправил бы сразу 18 января в Ханты-Мансийск

Так одолжи волшебную палочку у ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО САРУМАНА, взмахни ей, чтобы эти копии оказались там, где ты хочешь ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 22:46:32):Бывают и удачные экранизации - типа Файт Клаба

Ну извините, "Бойцовский клуб" - сама по себе книга отличная, так что твой пример непоказателен ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 22:48:37):На то и рассчитано. Пусть народ сходит посмотрит. А через пару дней тут все начнут в один голос ругать фильмец

А ты заметил, что среди всех посмотревших этот фильм только ты и ругаешь. И более чем уверен, что ты так и останешься единственным ругающим... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Verner 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Frosya от 20/01/2007 - 22:52:13


Напиши, пожалуйста, картинка какой актрисы ты использовала для своего изображения?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 22:56:29):Да и критики все ругают в один голос

Имя критика Елены Чекулаевой, входящей в Петербургскую Академию Кинокритиков, тебе знакомо? Так вот это, на мой взгляд, один из самых объективно оценивающих фильмы людей. Ее вердикт относительно "Престижа" прямопротивоположен твоему и еще "одного чела"...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 23:05:57):она ваще-то такие глупости всегда пишет.. и вкус у нее напрочь отсутсвует

Ну конечно, ее, наверно, из-за отсутствия вкуса в ПАК приняли...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Verner 2 апреля 2015, 12:51
Я просто тут с одним чуваком поспорила, что это она, а он утверждал, что Одри.....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ! Всем смотреть!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Denis123 2 апреля 2015, 12:51
Классное кино, оч порадовало
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Angelique 2 апреля 2015, 12:51
Господа! Ругать или хвалить - это личное дело каждого, а также дело во вкусах, предпочтениях и симпатиях. Вы почитайте лучше отзывы на Код Да Винчи - его тоже хвалили с пеной у рта, а теперь он выдвинается на "малину". )))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fan 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела это кино в Хельсинки в начале января.

Приверженцам "интеллектуального шведского кино", например, на "Престиж" лучше не ходить:) А вот всем остальным - ну очень рекомендую! :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
Я с легкостью перевариваю фразы "девочек", которым не нравится Бейл. А как можно понравиться тем, кто фанатеет по пидорастичным актерам а-ля Блум и Тимберлейк? ✊

Но некоторых мне не понять.



Бейл - мастер актерской игры. Я не видел халтуры в его исполнении вообще. Так сложилось, что большинство его персонажей - сложные люди, не склонные к проявлению позитивных эмоций. Да и героев-любовников он практически не играет. Именно в этом вижу причину в его недооцененности.



Поверьте, у него все еще впереди.



Писфрог, если Бейл в Престиже - отстой, то кто, например, твой любимый Депп в Однажды в Мексике? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
Может Бейл и не отстой, но Престиж-то точно мидиотизм полный, а к чему сравнение с Деппом , тем более в Десперадо-2. Там и фильм отличный и Депп на месте



Я понимаю, что фильм чем-то разочаровал. Может это вызвано недопониманием, может излишними историями с "клонами", но этого слишком мало, чтобы опускать фильм, который вошел в топ-200 на IMDB.com да и тут в лидерах.



Фильм ОвМ-2 Г. с большой буквы (особенно для тех, кто смотрел его после Отчаянного). Депп, как ни старался, ничего хорошего не смог изобразить (ИМХО там это было невозможно). Вот я и хочу увидеть как Писфрог назовет его игру отменной (или все же никакой) - ведь у него лбо "круто", либо "отстой" ✊ (Создалось впечатление, что это один из его любимчмков).



по моему все эти темы с похудением и набором веса ... уже ни кого не вдохновляют и используются больше как пиар... что ыб всякие газетки писали : типа он так похудел что уже не мог сам ходить ... и тут пришел режиссер и тормазнул его ... мол поиграли и хватит !!!



Прежде чем писать такую чушь, надо бы посмотреть, напрммер, Американского психопата, Машиниста и Бетмена - тогда вы увидите, какое ШИКАРНОЕ тело он довел до ПОЛНЕЙШЕГО истощения (уродстава высшей степени) и смог приблизиться к прежней форме. И все это за довольно короткий срок. Я уверен, что такой способ пиара придет в голову только отмороженному на всю голову.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
То же самое и в "Машинисте"... Бейл - отстой, хотя сам фильм - СУПЕР.



90% процентов фильма герой Бейла на экране. Весь нерв фильма передается через главного героя.



Что-то новое в логике: Актер - остой, но фильм - СУПЕР ✊



Может вы хотели сказать, что задумка СУПЕР, а реализация подкачала?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Это определенно один из лучших фильмов этого года. Кристофер Нолан снова снял шедевр. Получилась потрясающая ретро-драма с элементами фантастики. Обязательно возьму на DVD и жду теперь с большим нетерпением следующего фильма Нолана( им будет вторая часть “перезагруженного” сериала про Бэтмена).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Физик 2 апреля 2015, 12:51
Не. Плохой фильм.



В нем нарушается закон сохранения энергии - один из фундаментальных законов природы. Так что это похоже на дешёвую фантастику. Но наверное целью данного повествования было показать то, что человеческий фанатизм к своему делу может довести до ужасных вещей. Но зачем же трогать закон сохранения энергии?!



Нет. Фильм мне не понравился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лирик 2 апреля 2015, 12:51
Плохой фильм.



Столько денег в него вложили его создатели, а получилось мягко говоря "не очень". Такой плохой, что мне бы, наверное, было бы "приятней" смотреть, как издеваются над маленькими животными,

чем на то, как персонажи этого фильма насилуют свои души. В фильме много насилия.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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