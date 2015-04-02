В самый разгар популярности кинокомиксов «Темный рыцарь» и «Люди Икс», Кристофер Нолан пригласил звезд обеих франшиз на главные роли в фильме «Престиж». Кристиан Бейл и Хью Джекман продемонстрировали весь свой драматический талант, помогая Нолану укрепиться в позиции гениального режиссера. Никого из этой тройки невозможно хоть немного поругать за «Престиж». За основу сюжета взята одноименная книга Кристофера Приста, и это тот редкий случай,…
А книга так и называется - "Престиж". Автор - Кристофер Прист. Горячо рекомендую!!!
Не смеши меня. Фактически ты заявляешь, что дюди, дающие в этой теме положительные оценки - серые личности, а ты у нас продвинутый ценитель хорошего кино любой категории.
Я понимаю, что выставлять себя особенным - твое жизненное кредо. Только не надо этим желанием переходить рамки разумного. Твой искаженный вкус не является эталоном (говоришь Гарри Поттера любишь? :))). И если тебе не нравяться определенные режиссерские ходы в силу их логической простоты, то это не значит, что это "позор". В фильме нет "тупого американского юмора", дорогостоящих спецэффектов и пр. лабуды для привлечения массового зрителя, но, тем не менее, он получил отличные отзывы от подавляющего большинства зрителей этого форума.
Помню как ты тут восхвалял "Револьвер". Так именно из-за таких вот допольнительных режиссерских "извращений" большая половина зрителей не поняла фильма. Престиж - фильм для рядовых зрителей, а не для кинокритиков.
Интересно, более слабым фильмам (которых как минимум 70%)ты ставишь минусовые оценки? :)
Люди, настоятельно рекомендую не обращать внимания на комментарии этого человека относительно обсуждаемого фильма. Просто ему явно захотелось выделиться: ну как же, все хвалят, а я же не как все, я не часть толпы, значит нужно обкакать. И понеслась: фильм скучный, фильм серый, безыдейный и все прочее.
В действительности "Престиж" - прямая противоположность тому мрачному образу, который изобразил тов. Peacefrog выше. Кино волшебное. Говорить, что он предсказуемый, а поэтому скучный - как минимум некорректно. Показатель хорошего кино - отнюдь не только извилистый сюжет. А вот наличие в фильме здравой мысли, идеи, которую доносят актеры своей отменной игрой до зрителя - это определенно показатель. Даже если вы догадаетесь о всех или почти всех (при этом многочисленных) хитрых поворотах сюжета, "Престиж" все равно вам понравится. Потому что интересно смотреть, на какие поступки способны люди в противостоянии друг с другом, как становящаяся чуть ли не маниакальной идея победить, оставить соперника как минимум на шаг позади, лишает каждую из противоборствующих сторон всяких принципов элементарной человечности. При этом сложно "болеть" за одного из двух героев. Поскольку нет среди них ни правого, ни виноватого, во всяком случае в явном виде. А в итоге все это неизбежно приведет к "потерям" в станах обоих сторон...
Добавлю, что книга в плане сюжета немного упрощена. Но главную мысль режиссер Нолан сохранил, и за это большое ему человеческое спасибо. Фильм получился очень атмосферным, интригующим и честным. Посмотрите и если вам вдруг не понравится (что будет само по себе печальным фактом), попробуйте задаться вопросом: "А вы внимательно смотрели?"...
Если на карту в соперничестве поставлена судьба мира, это не значит, что это противостояние заслуживает внимания, а соперничество с возможными жертвами лишь в ближайшем окружении противоборствующих сторон - нет. Как раз второй случай гораздо ближе к реальности и потому интереснее, а вот борьба с помощью волшебных палочек и прочей волшебной аттрибутики - это не то...
Ну, конечно, зачем поворачиваться лицом к проблемам, которые сплошь и рядом встречаются в повседневной жизни, пусть даже это "банальная уголовщина"? Гораздо проще закрыть глаза и представить себя обладателем волшебных мехов и нереальных животных, с помощью которых можно решить все неприятности. Это все сказки, а жизнь гораздо сложнее при всей своей "банальности"...
Если я правильно понял, книгу ты читал, а значит порцию "общепитовского хавчика" отведал. Так зачем пошел за добавкой? Или ты думал, что при переносе из одной столовки в другую хавчик превратится в восхитившего бы самого "гурманистого гурмана" яства ✊
Так одолжи волшебную палочку у ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО САРУМАНА, взмахни ей, чтобы эти копии оказались там, где ты хочешь ✊
Ну извините, "Бойцовский клуб" - сама по себе книга отличная, так что твой пример непоказателен ✊
А ты заметил, что среди всех посмотревших этот фильм только ты и ругаешь. И более чем уверен, что ты так и останешься единственным ругающим... ✊
Напиши, пожалуйста, картинка какой актрисы ты использовала для своего изображения?
Имя критика Елены Чекулаевой, входящей в Петербургскую Академию Кинокритиков, тебе знакомо? Так вот это, на мой взгляд, один из самых объективно оценивающих фильмы людей. Ее вердикт относительно "Престижа" прямопротивоположен твоему и еще "одного чела"...✊
Ну конечно, ее, наверно, из-за отсутствия вкуса в ПАК приняли...
Приверженцам "интеллектуального шведского кино", например, на "Престиж" лучше не ходить:) А вот всем остальным - ну очень рекомендую! :)
Но некоторых мне не понять.
Бейл - мастер актерской игры. Я не видел халтуры в его исполнении вообще. Так сложилось, что большинство его персонажей - сложные люди, не склонные к проявлению позитивных эмоций. Да и героев-любовников он практически не играет. Именно в этом вижу причину в его недооцененности.
Поверьте, у него все еще впереди.
Писфрог, если Бейл в Престиже - отстой, то кто, например, твой любимый Депп в Однажды в Мексике? ✊
Я понимаю, что фильм чем-то разочаровал. Может это вызвано недопониманием, может излишними историями с "клонами", но этого слишком мало, чтобы опускать фильм, который вошел в топ-200 на IMDB.com да и тут в лидерах.
Фильм ОвМ-2 Г. с большой буквы (особенно для тех, кто смотрел его после Отчаянного). Депп, как ни старался, ничего хорошего не смог изобразить (ИМХО там это было невозможно). Вот я и хочу увидеть как Писфрог назовет его игру отменной (или все же никакой) - ведь у него лбо "круто", либо "отстой" ✊ (Создалось впечатление, что это один из его любимчмков).
по моему все эти темы с похудением и набором веса ... уже ни кого не вдохновляют и используются больше как пиар... что ыб всякие газетки писали : типа он так похудел что уже не мог сам ходить ... и тут пришел режиссер и тормазнул его ... мол поиграли и хватит !!!
Прежде чем писать такую чушь, надо бы посмотреть, напрммер, Американского психопата, Машиниста и Бетмена - тогда вы увидите, какое ШИКАРНОЕ тело он довел до ПОЛНЕЙШЕГО истощения (уродстава высшей степени) и смог приблизиться к прежней форме. И все это за довольно короткий срок. Я уверен, что такой способ пиара придет в голову только отмороженному на всю голову.
90% процентов фильма герой Бейла на экране. Весь нерв фильма передается через главного героя.
Что-то новое в логике: Актер - остой, но фильм - СУПЕР ✊
Может вы хотели сказать, что задумка СУПЕР, а реализация подкачала?
В нем нарушается закон сохранения энергии - один из фундаментальных законов природы. Так что это похоже на дешёвую фантастику. Но наверное целью данного повествования было показать то, что человеческий фанатизм к своему делу может довести до ужасных вещей. Но зачем же трогать закон сохранения энергии?!
Нет. Фильм мне не понравился.
Столько денег в него вложили его создатели, а получилось мягко говоря "не очень". Такой плохой, что мне бы, наверное, было бы "приятней" смотреть, как издеваются над маленькими животными,
чем на то, как персонажи этого фильма насилуют свои души. В фильме много насилия.
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