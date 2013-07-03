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Poster of Truba
7.0
Truba - Trailer
Kinoafisha Films Truba
7.0

Truba

, 2013
Truba
Russia, Czechia, Germany / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Truba
7.0
Truba - Trailer
Truba  Trailer
Director Vitaly Mansky
Writer Vitaly Mansky
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Czechia / Germany
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2013
World premiere 3 July 2013
Release date
14 January 2016 Czechia
Production Vertov Studio, Saxonia Entertainment, Hypermarket Film
Also known as
Truba, Pipeline, Cjevovod, Csővezeték, Roura, Rura, The Pipe, Wzdłuż rurociągu, Αγωγός, Труба, Le Gazoduc

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb
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Truba - Trailer
Truba Trailer
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