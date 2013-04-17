Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 14 minutes
Production year
2012
World premiere
17 April 2013
Release date
|17 April 2013
|Russia
| Централ Партнершип
|6+
|18 April 2013
|Belarus
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|18 April 2013
|Kazakhstan
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|5 May 2013
|USA
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|18 April 2013
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
€10,000,000
Worldwide Gross
$16,096,860
Production
Three T Productions
Also known as
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