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Poster of Legenda No. 17
7.8
Legenda No. 17 - Trailer 1
Kinoafisha Films Legenda No. 17
7.8

Legenda No. 17

, 2012
Legenda No. 17
Russia / Biography, Sport / 18+
Trailers
Poster of Legenda No. 17
7.8
Legenda No. 17 - Trailer 1
Legenda No. 17  Trailer 1

Cast

Danila Kozlovsky
Danila Kozlovsky
Kharlamov
Oleg Menshikov
Oleg Menshikov
Tarasov
Svetlana Ivanova
Svetlana Ivanova
Irina
Boris Shcherbakov
Boris Shcherbakov
Boris
Vladimir Menshov
Vladimir Menshov
Balashov
Roman Madyanov
Roman Madyanov
Alfer
Alejandra Grepi
Begoniya
Darya Ekamasova
Darya Ekamasova
Aleksandr Lobanov
Guskov
Sergey Genkin
Sergey Genkin
Kulagin
Aleksandr Yakovlev
Bobrov
Director Nikolay Lebedev
Writer Mikhail Mestetsky, Nikolay Kulikov, Nikolay Lebedev
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2012
World premiere 17 April 2013
Release date
17 April 2013 Russia Централ Партнершип 6+
18 April 2013 Belarus
18 April 2013 Kazakhstan
5 May 2013 USA
18 April 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget €10,000,000
Worldwide Gross $16,096,860
Production Three T Productions
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Legenda No. 17, Legend No. 17, Legenda 17, Legenda nr. 17, Legenda Nr.17, Легенда No. 17, 伝説の17番, 传奇17号, Legend №17, легенда номер 17, Legenda №17

Film rating

7.8
Rate 265 votes
7.4 IMDb
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In overall ranking  445 In the Biography genre  16 In the Sport genre  8 In films of Russia  16 In films of 2012  8

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