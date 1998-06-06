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Poster of Who If Not Us
6.8
Kinoafisha Films Who If Not Us
6.8

Who If Not Us

, 1998
Kto, esli ne my
Russia / Drama / 18+
Poster of Who If Not Us
6.8

Cast

Lyanka Gryu
Lyanka Gryu
Artur Smolyaninov
Artur Smolyaninov
Tolik Andreev 'Tolyasik'
Nikolay Chindyaykin
Nikolay Chindyaykin
Head of the colony
Aleksey Panin
Aleksey Panin
Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Chairman of the parents' committee
Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Semyon Furman
Fyodor Odinokov
Olga Mashnaya
Olga Mashnaya
Albert Filozov
Albert Filozov
Anatoliy Ignatyevich
Nadezhda Markina
Nadezhda Markina
Oksana Arbuzova
Tolik's sister
Director Valeriy Priyomykhov
Writer Valeriy Priyomykhov
Composer Yuri Shevchuk, Vladimir Martynov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1998
World premiere 6 June 1998
Release date
6 June 1998 Russia 12+
10 October 1998 USA
Production Kuryer, Mosfilm
Also known as
Kto, esli ne my, Who, If Not Us, Wir pfeifen auf alles, Кто, если не мы

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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