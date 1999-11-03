Cast
Cast and Crew
Director
Vasili Pichul
Writer
Mariya Khmelik, Vasili Pichul
Composer
Aleksey Shelygin
Film details
Country
Russia / France
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1999
World premiere
3 November 1999
Release date
|3 November 1999
|Russia
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|16+
Production
Arte France Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Parnasse International
Also known as
Nebo v almazakh, Ein Himmel voller Diamanten, Gyémántos égbolt, The Sky with Diamonds, Un ciel parsemé de diamants, Небо в алмазах