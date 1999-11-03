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Poster of Nebo v almazakh
5.6
Kinoafisha Films Nebo v almazakh
5.6

Nebo v almazakh

, 1999
Nebo v almazakh
Russia, France / Comedy, Crime / 18+
Poster of Nebo v almazakh
5.6

Cast

Nikolay Fomenko
Nikolay Fomenko
Anton Pavlovich Chekhov
Alla Michaylovna Sigalova
Alla Michaylovna Sigalova
Aleksandr Semchev
Aleksandr Semchev
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Anna Mikhalkova
Anna Mikhalkova
Zina
Garik Sukachyov
Garik Sukachyov
Roman Radov
Roman Radov
Anzhelika Varum
Anna Kireeva
Mariya Kireeva
Director Vasili Pichul
Writer Mariya Khmelik, Vasili Pichul
Composer Aleksey Shelygin
Cast and Crew

Film details

Country Russia / France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1999
World premiere 3 November 1999
Release date
3 November 1999 Russia 16+
Production Arte France Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Parnasse International
Also known as
Nebo v almazakh, Ein Himmel voller Diamanten, Gyémántos égbolt, The Sky with Diamonds, Un ciel parsemé de diamants, Небо в алмазах

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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