Cast
Nikolai Ustinov
Vasya Onisimov
Rinat Ibragimov
Denis Popov
Khoshim Rakhimov
Gulakhan
Kiem Yakub
Gulakhan's Son
Cast and Crew
Writer
Leonid Bogachuk, Aleksandr Chervinsky, Mikhail Leshchinsky, Ada Petrova
Composer
Vladimir Dashkevich
Film details
Country
USSR / Italy
Runtime
2 hours 12 minutes
Production year
1990
World premiere
1 January 1991
Release date
|6 June 1991
|Russia
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|12+
|1 January 1991
|France
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|10 October 1991
|USA
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Production
Clemi Cinematografica, Lenfilm Studio, Raidue
Also known as
Afganskiy izlom, Afghan Breakdown, Afganistanist taganemine, Afganistano lūžis, Afghan Breakdown - Hölle ohne Ausweg, La ritirata Afgana, Morderczy Afganistan, Афганистанският срив, Афганский излом, レッド・ストーム／アフガン侵攻