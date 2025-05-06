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Poster of Afghan Breakdown
7.0
Kinoafisha Films Afghan Breakdown
7.0

Afghan Breakdown

, 1990
Afganskiy izlom
USSR, Italy / Drama, War / 18+
Poster of Afghan Breakdown
7.0

Cast

Michele Placido
Michele Placido
Major Mikhail Bandura
Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Katya
Mikhail Zhigalov
Mikhail Zhigalov
Lieutenant Colonel
Filipp Yankovskiy
Filipp Yankovskiy
Nikita Steklov
Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Sergeant Arsyonov - Russian Rambo
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Tatyana
Nikolai Ustinov
Vasya Onisimov
Rinat Ibragimov
Denis Popov
Khoshim Rakhimov
Gulakhan
Kiem Yakub
Gulakhan's Son
Director Vladimir Bortko
Writer Leonid Bogachuk, Aleksandr Chervinsky, Mikhail Leshchinsky, Ada Petrova
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Italy
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1990
World premiere 1 January 1991
Release date
6 June 1991 Russia 12+
1 January 1991 France
10 October 1991 USA
Production Clemi Cinematografica, Lenfilm Studio, Raidue
Also known as
Afganskiy izlom, Afghan Breakdown, Afganistanist taganemine, Afganistano lūžis, Afghan Breakdown - Hölle ohne Ausweg, La ritirata Afgana, Morderczy Afganistan, Афганистанският срив, Афганский излом, レッド・ストーム／アフガン侵攻

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Updated 6 May 2025
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