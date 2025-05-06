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Poster of Love
7.1
Kinoafisha Films Love
7.1

Love

, 1991
Lyubov
USSR / Romantic / 18+
Poster of Love
7.1

Cast

Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Sasha
Natalia Bronstein
Dmitriy Maryanov
Dmitriy Maryanov
Vadim
Tatyana Skorokhodova
Marina
Vija Artmane
Vija Artmane
babushka Mariny
Lev Durov
Lev Durov
otets Sashi
Natalya Petrova
Mariya
Natalya Vilkina
maty Marii
Inna Slobodskaya
babushka Mashi
Anatoli Popolzukhin
otets Mashi
Raisa Ryazanova
Raisa Ryazanova
maty Sashi
Director Valeriy Todorovskiy
Writer Valeriy Todorovskiy
Composer Vyacheslav Nazarov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1991
World premiere 1 December 1991
Release date
1 December 1991 Russia 18+
1 December 1991 USSR
Production Kinostudiya Imeni M. Gorkogo, TTL
Also known as
Lyubov, Love, L'amour, Liebe, Miłość, Szerelem, Αγάπη, Любов, Любовь

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 6 May 2025
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