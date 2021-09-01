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Poster of Lost in Siberia
6.7
Kinoafisha Films Lost in Siberia
6.7

Lost in Siberia

, 1991
Lost in Siberia
USSR, Great Britain / Drama, Romantic / 18+
Poster of Lost in Siberia
6.7

Synopsis

A political drama about Stalin's prison-camp system in Russia.

Cast

Anthony Andrews
Andrei Miller
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Captain Malakhov
Elena Mayorova
Elena Mayorova
Anna
Irina Mikhalyova
Lilka
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Beria
Aleksey Zharkov
Aleksey Zharkov
Nikola
Natalya Gundareva
Natalya Gundareva
Faina
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Levenson
Aleksandr Gureyev
Sergeant Konyaev
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Faina's husband
Director Alexander Mitta
Writer James Brabazon, Valeri Frid, Yuriy Korotkov, Alexander Mitta
Composer Leonid Desyatnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Great Britain
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1991
World premiere 6 April 1991
Release date
6 April 1991 Russia 16+
8 September 1991 Canada
31 October 1991 Great Britain
8 September 1991 Kazakhstan
8 April 1991 USSR
8 September 1991 Ukraine
Budget $7,000,000
Production Mosfilm, Spectrum
Also known as
Zateryannyy v Sibiri, Lost in Siberia, Затерянный в Сибири, Atrapados en Siberia, Bak helvetets portar, Gulag 3, Hamenos stin Siviria, Izgubljeni u Sibiru, Perdidos na Russia, Pohřben na Sibiři, Zaginiony na Syberii, Загублений у Сибіру, Изгубен в Сибир

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Updated 1 September 2021
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