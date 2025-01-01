Menu
Sundance Film Festival 1988

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1988

Date 15 January 1988 - 24 January 1988
Grand Jury Prize / Documentary
Beirut: The Last Home Movie Beirut: The Last Home Movie
Jennifer Fox
Winner
All nominees
Radio Bikini Radio Bikini
Robert Stone For episode "Radio Bikini".
The Family Album The Family Album
Alan Berliner
The Houses Are Full of Smoke The Houses Are Full of Smoke
Allan Francovich
Where the Heart Roams Where the Heart Roams
George Paul Csicsery
Acting Our Age Acting Our Age
Michal Aviad
Chuck Solomon: Coming of Age Chuck Solomon: Coming of Age
Marc Huestis
Elvis '56 Elvis '56
Alan Raymond, Susan Raymond
Fire from the Mountain Fire from the Mountain
Deborah Shaffer
Broken Noses Broken Noses
Bruce Weber
Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done
Anthony Thomas
Missile Missile
Frederik Vaysman
John Huston and the Dubliners John Huston and the Dubliners
Lilyan Sievernich
Distant Harmony Distant Harmony
DeWitt Sage
Miss... or Myth? Miss... or Myth?
Geoffrey Dunn, Mark Schwartz
Dear America: Letters Home from Vietnam Dear America: Letters Home from Vietnam
Bill Couturié
Grand Jury Prize / Dramatic
Heat and Sunlight Heat and Sunlight
Rob Nilsson
Winner
All nominees
Promised Land Promised Land
Michael Hoffman
The Brave Little Toaster The Brave Little Toaster
Jerry Rees
Lemon Sky Lemon Sky
Yan Eglson
Made in U.S.A. Made in U.S.A.
Ken Friedman
Stand and Deliver 7.3
Stand and Deliver
Ramon Menendez
Hairspray 7.0
Hairspray
John Waters
Patti Rocks Patti Rocks
David Burton Morris
Break of Dawn Break of Dawn
Isaac Artenstein
South of Reno South of Reno
Mark Rezyka
Rachel River Rachel River
Sandy Smolan
The Silence at Bethany The Silence at Bethany
Joel Oliansky
Cinematography Award / Documentary
Beirut: The Last Home Movie Beirut: The Last Home Movie
Alex Nepomniaschy
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Rachel River Rachel River
Paul Elliott
Winner
Special Jury Prize / Documentary
Dear America: Letters Home from Vietnam Dear America: Letters Home from Vietnam
Bill Couturié
Winner
Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done
Anthony Thomas
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
Lemon Sky Lemon Sky
Yan Eglson
Winner
Rachel River Rachel River
Viveca Lindfors Acting
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
The Brave Little Toaster The Brave Little Toaster
Jerry Rees
Winner
