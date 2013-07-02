В 1 сезоне 53 серии сериала «В ожидании солнца» все старшеклассники ждут выпускной. Керем держит в секрете свою партнершу для танцев, но Зайнеп уже готовится ему отомстить. Эти двое так и не смогли остаться просто друзьями.