В 1 сезоне 41 серии сериала «В ожидании солнца» Мелис ссорится с Демет и Зайнеп — девушка убеждена, что именно они стали причиной развода. Однако размолвка заканчивается обмороком. Аксель пытается помочь девушке устроиться в больницу.