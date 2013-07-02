В 1 сезоне 41 серии сериала «В ожидании солнца» Мелис ссорится с Демет и Зайнеп — девушка убеждена, что именно они стали причиной развода. Однако размолвка заканчивается обмороком. Аксель пытается помочь девушке устроиться в больницу.
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