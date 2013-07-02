В 1 сезоне 22 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп пытается «угостить» Акселя снотворным, но в итоге сама попадается в свою же ловушку. Проснувшись, девушка оказывается запертой в странном темном месте. Керем и Барыш пытаются ее найти.
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