В 1 сезоне 22 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп пытается «угостить» Акселя снотворным, но в итоге сама попадается в свою же ловушку. Проснувшись, девушка оказывается запертой в странном темном месте. Керем и Барыш пытаются ее найти.